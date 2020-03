Pourquoi votre meilleur coup pourrait être d’abandonner votre travail de jour pour un travail de rêve

Si travailler pour quelqu’un d’autre ne vous rend pas aussi heureux que prévu, il est peut-être temps de quitter votre 9 à 5 et de démarrer votre propre entreprise.

Mars

17, 2020

7 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

L’extrait suivant est tiré du livre Career Rehab de Kanika Tolver. Achetez-le maintenant sur Amazon | Barnes & Noble | iTunes

Il n’y a rien de plus décourageant que d’aller à un travail que vous détestez tous les jours en sachant que vous avez un rêve ou une entreprise à laquelle vous ne pouvez pas accorder toute votre attention. Si cela vous ressemble, abandonner votre carrière pourrait être la meilleure décision que vous ayez prise. Mais je pense qu’il est important d’essayer de passer progressivement à l’entrepreneuriat à temps plein et de commencer à construire le rêve pendant que vous travaillez. Pendant que vous vous réadaptez dans votre cheminement de réadaptation professionnelle, vous pouvez réhabiliter votre entreprise en développant votre idée d’entreprise.

Lorsque vous réhabilitez votre entreprise, vous développez un produit ou un service solide en passant par les quatre étapes suivantes, tout comme vous le feriez pour un processus de réadaptation professionnelle:

Connexes: astuces pour définir le rythme de votre nouveau travail

Conception (idéation). Créez ou définissez votre idée d’entreprise; déterminer si vous prévoyez de vendre des produits ou des services. Construire (image de marque). Marquez votre entreprise avec un logo, un nom commercial, un slogan ou un slogan. Créez des descriptions des produits ou services de votre entreprise.Test (Marketing). Identifiez vos clients ou clients et utilisez des outils de marketing en ligne, comme un site Web, des réseaux de médias sociaux, des publicités payantes et des technologies d’abonnement par e-mail, pour atteindre les clients actuels et potentiels. Lorsque vous lancez votre entreprise, offrez des forfaits, des offres spéciales en ligne et des incitations aux nouveaux clients ou aux anciens clients.

Votre phase de conception (idéation) se déroule toujours en arrière-plan, car vous réfléchissez probablement aux moyens de démarrer votre nouvelle entreprise alors que vous vous préparez à quitter votre travail. Mais les trois autres étapes pourraient nécessiter un peu plus d’explications, nous allons donc couvrir certains des problèmes que vous pourriez rencontrer en tant que marque, tester et lancer votre nouvelle entreprise.

Marquez votre idée d’entreprise

Pour la plupart des nouveaux entrepreneurs, l’image de marque est la partie la plus difficile du démarrage d’une entreprise. Vous avez peut-être une idée de l’apparence de votre logo et du nom de votre entreprise. Mais faire émerger cette vision peut être un processus long et difficile.

Il y a environ cinq ans, je suis tombé sur les outils en ligne et les services juridiques répertoriés ci-dessous, qui m’ont vraiment aidé à promouvoir et à protéger légalement mon entreprise de coaching de carrière et mon entreprise de technologie numérique. J’ai personnellement utilisé les éléments suivants pour la conception de logo, la conception de sites Web, les dépliants, l’enregistrement des entreprises et l’enregistrement des ID de taxe professionnelle:

Fiverr. La plateforme indépendante en ligne la moins chère qui vous connecte avec les concepteurs de logo, les concepteurs de sites Web, les écrivains, les concepteurs de couvertures de livres, les développeurs d’applications mobiles, etc. Une autre plate-forme indépendante en ligne qui connecte les clients aux concepteurs, où vous soumettez des exigences de conception pour votre projet et plusieurs graphistes rivalisent pour votre entreprise. Une société de technologie juridique impressionnante qui vous aidera à enregistrer votre entreprise, votre numéro d’identification fiscale, vos brevets, vos marques de commerce, vos droits d’auteur, etc. Trademarkia. Une autre ressource juridique en ligne, où vous pouvez trouver des avocats pour vous aider à enregistrer vos marques et brevets.

Connexes: Construire votre rue crédité pour obtenir le salaire que vous méritez

Commercialisez votre produit ou service

Une fois le logo et le site Web de votre entreprise créés, vous serez prêt à commencer à commercialiser vos produits ou services. Mais avant de vous lancer et de vendre votre entreprise, vous devez vous asseoir et planifier une stratégie de marketing, de la même manière que vous avez développé une stratégie de recherche d’emploi pour vous-même, et identifier où se trouvent vos clients potentiels, en ligne ou en personne.

Il existe de nombreux outils de marketing gratuits que vous pouvez utiliser pour vous aider à exécuter votre stratégie de marketing d’entreprise. Voici dix outils de marketing gratuits que j’ai utilisés au cours de la dernière décennie:

Hootsuite. Offre un plan gratuit limité qui vous permet de gérer jusqu’à trois profils de médias sociaux. Vous pouvez planifier jusqu’à 30 publications sur les réseaux sociaux pour commercialiser vos produits et services. Vous pouvez créer un profil de médias sociaux d’entreprise gratuit sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube et Instagram pour promouvoir votre entreprise. Outil de marketing par e-mail gratuit pour votre site Web qui collecte les adresses e-mail d’une base de données en ligne, que vous pouvez utiliser pour commercialiser des newsletters et des publicités auprès de vos clients. L’outil d’analyse Web de Google peut suivre les visiteurs de votre site Web de tous les États, pays, appareils mobiles et navigateurs Internet. C’est un excellent moyen d’évaluer où se trouvent vos clients, partout dans le monde. Un système de gestion de contenu qui propose des thèmes gratuits pour vous aider à créer un site Web ou un blog pour votre entreprise. Un ajout aux sites Web et aux blogs WordPress qui améliorera le classement des recherches organiques sur Google, Yahoo! et Bing.Canva. Logiciel d’édition graphique gratuit que vous pouvez utiliser pour créer des images pour vos publications sur les réseaux sociaux, le contenu de votre blog et les pages de votre site Web. Un service gratuit via le moteur de recherche Bing qui vous permet de répertorier votre entreprise en ligne.Google Search Console. Une ressource qui vous permet de soumettre votre site Web au moteur de recherche Google. Le service améliore votre référencement et identifie les erreurs qui pourraient potentiellement nuire à votre classement Google. Un site gratuit qui vous permet de lister vos produits à vendre et de commercialiser vos services aux entreprises dans votre ville / état, en fonction de votre emplacement.

Vendre votre produit ou service

Alors que vous vous préparez à divorcer de votre emploi et à épouser votre rêve, il est essentiel que vous commenciez à définir des mesures et des objectifs de performance commerciale pour vos produits et services. Pendant que vous travaillez, essayez de projeter votre revenu mensuel en fonction des ventes. Vous devez développer une stratégie de vente adaptée à vos produits et services. Essayez ces dix façons de vendre votre produit ou service:

Créez une boutique en ligne sur le site Web de votre entreprise.Vendez vos produits à l’aide de Shopify, une plate-forme de commerce électronique populaire.Créez un compte marchand sur Amazon pour commercialiser vos produits.Vendez vos produits à l’aide d’une application mobile conçue spécifiquement pour votre entreprise.Créez une référence système pour vendre vos services à des clients nouveaux et existants. Organisez des webinaires en direct et des séminaires vidéo et vendez vos services sur YouTube, Facebook Live et IGTV sur Instagram. Créez des alliances avec d’autres propriétaires d’entreprises et influenceurs en ligne populaires et faites-les partager vos produits et services Vendez votre expertise en commercialisant vos produits et services lors de conférences. Vendez votre expertise en apparaissant sur des émissions de podcast populaires Devenez un fournisseur lors de conférences et d’événements afin de pouvoir vendre vos produits et services aux participants.

Connexe: Comment travailler la pièce comme un réseau Hustler

Développez votre entreprise pendant que vous travaillez

Lorsque vous êtes dans une mauvaise situation de carrière ou que vous vous sentez prêt à divorcer de votre emploi pour épouser votre rêve, réfléchissez aux nouvelles compétences que vous pouvez acquérir tout en travaillant et qui bénéficieraient à votre entreprise. Quelle formation pourriez-vous faire payer à votre entreprise qui bénéficierait à votre marque et à votre stratégie marketing? Vous devez constamment porter votre chapeau et penser de manière stratégique, car votre travail et votre entreprise peuvent bénéficier de vos améliorations de développement professionnel. Essayez ces conseils pour développer votre entreprise tout en continuant à travailler:

Travaillez pour une entreprise qui vend des produits ou des services similaires à votre idée d’entreprise.Demandez à votre travail de vous envoyer à une formation qui vous aidera à apprendre à améliorer la marque, la commercialisation et la vente de vos produits et services.Construisez le suivi en ligne de votre entreprise en tirant parti de votre Réseau professionnel existant sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc. Lisez quotidiennement des livres, des blogs et des articles connexes qui aideront votre entreprise à se développer. Écoutez des émissions de podcasts d’entreprise où d’autres entrepreneurs partagent leurs histoires de revers, d’échecs et de succès. des rencontres et des conférences d’entreprises locales où vous pourrez découvrir les tenants et aboutissants de la vente de vos produits et services dans votre région.Apprenez à trouver des financements pour votre entreprise par le biais de prêts, d’investisseurs providentiels et de subventions.Commencez à constituer votre équipe en identifiant des professionnels réseau qui pourrait aider votre entreprise à se développer.

Lorsque vous pratiquez ces mouvements pour croître et évoluer, n’oubliez pas que votre objectif ultime est de convertir votre marque en entreprise.

.