Pourquoi vous devez utiliser le marketing vidéo pour renforcer la visibilité de la marque

Les vidéos continuent d’être l’un des canaux les plus efficaces pour l’engagement des clients. Wyzowl rapporte que les clients potentiels sont 84% plus susceptibles d’acheter un produit s’ils ont regardé une vidéo de produit. Le défi pour les marques, cependant, consiste à s’assurer que vos vidéos se démarquent de la foule.

Des études récentes montrent que près de 300 heures de vidéo sont téléchargées chaque minute sur YouTube et 90% des internautes regardent des vidéos en ligne. Ajoutez à cela le fait que plus de 95% des spécialistes du marketing vidéo affirment que la vidéo a aidé les utilisateurs à mieux comprendre leur produit ou service. Alors, comment vous assurez-vous que votre vidéo soit vue?

Il existe deux façons d’inciter davantage de personnes à regarder vos vidéos: le marketing viral et le marketing biologique.

Planifiez votre stratégie

Il existe deux façons d’inciter davantage de personnes à regarder vos vidéos: le marketing viral et le marketing biologique. La production d’une vidéo virale peut vous aider à atteindre des millions de personnes dans un court laps de temps, mais cela nécessite également un élément de chance car il n’existe aucun moyen infaillible de créer une vidéo virale. Une meilleure stratégie pour commencer est de prendre la voie biologique. L’objectif ici est de produire du contenu vidéo que vos clients potentiels recherchent.

Améliorer la visibilité de la marque sur les vidéos YouTube

Un excellent point de départ est la barre de recherche YouTube. La saisie de mots clés liés à votre industrie vous montrera une liste de suggestions préparées par ce que les téléspectateurs recherchent.

Dans l’exemple de droite, vous pouvez voir qu’une recherche de RGPD génère une liste de mots clés liés à la nouvelle loi européenne sur la protection des données. Bien que ces mots clés soient très recherchés, ils sont également extrêmement compétitifs. Vous devriez donc chercher à cibler ces mots clés sous un angle de contenu qui ajoutera plus de valeur à vos téléspectateurs.

Il y a une raison pour laquelle cela aide. En ciblant un angle de contenu spécifique, vous avez tendance à commencer à classer un mot clé moins compétitif. Cela augmente votre facteur de classement tout en augmentant l’engagement du spectateur, car le spectateur obtient du contenu sur un mot clé qu’il recherche spécifiquement. L’algorithme YouTube a tendance à recommander des vidéos très engageantes à d’autres spectateurs potentiellement intéressés qui ne recherchent pas nécessairement ce mot clé. En bref, cela améliore l’exposition à l’image de marque.

Pour revenir à l’exemple du RGPD, vous pouvez cibler le mot-clé le plus populaire de la liste («RGPD») avec des vidéos utiles sur des sujets tels que «Qu’est-ce que le RGPD» – cela augmente l’engagement et améliore l’exposition de la marque.

Voici un conseil: assurez-vous de dire beaucoup de mots-clés dans vos vidéos. YouTube transcrit tout le contenu vidéo en texte (pour leurs légendes) et en incluant des mots-clés dans vos vidéos, vous facilitez beaucoup le classement pour ces différents mots-clés. De plus, le nouvel algorithme de Google examine le nom du fichier. Veillez donc à inclure des mots clés lors de la dénomination du fichier.

Améliorer la visibilité de la marque sur Facebook

Votre stratégie de marque pour Facebook est très différente de YouTube, car vos clients potentiels ne recherchent pas nécessairement des sujets liés à votre secteur. Le succès sur cette plateforme dépend donc de sa viralité.

Des études montrent que les vidéos qui déclenchent des émotions positives parmi les téléspectateurs ont tendance à être davantage partagées. Cela ne signifie toutefois pas que vous ne devez produire que des vidéos divertissantes. Les «didacticiels» et les vidéos éducatives sont également très efficaces pour inciter les spectateurs à partager votre contenu.

Il convient de souligner que de nombreux téléspectateurs regardent vos vidéos lorsqu’ils sont à l’école ou au travail. Ainsi, de nombreuses vidéos ont tendance à être regardées sans audio. Vous devez investir dans un contenu audio-agnostique. Inclure des sous-titres avec votre audio peut également être très utile. Deuxièmement, l’algorithme Facebook a réduit la portée organique du contenu au fil du temps. Il est donc important de dépenser quelques dollars pour promouvoir chacun de vos posts. Une fois que votre contenu atteint une masse critique, il a tendance à se propager de manière plus organique.

Améliorer la visibilité de la marque sur Instagram

Instagram est une excellente plate-forme pour renforcer la visibilité de la marque. L’une des meilleures façons d’augmenter la visibilité de la marque est à l’aide de hashtags. Instagram permet aux utilisateurs de suivre des hashtags spécifiques liés à leur domaine d’intérêt.

Pour commencer, utilisez la fonction de recherche sur Instagram pour rechercher des mots clés courts liés à votre industrie. Par exemple, une agence de voyages peut souhaiter rechercher des mots clés tels que «voyage» ou «vacances». La saisie de ces mots clés vous lance une liste de hashtags populaires liés à ce sujet.

Une campagne de visibilité de marque réussie sur Instagram repose sur la production de vidéos ciblant ces sujets et en les marquant avec les hashtags appropriés. Nous vous recommandons d’utiliser 25 à 30 hashtags par publication.

Une autre façon d’améliorer la visibilité de la marque de vos vidéos sur Instagram est de co-commercialiser vos publications. Pour ce faire, identifiez les utilisateurs d’Instagram avec un nombre d’adeptes similaire à vous et établissez un partenariat dans lequel vous pouvez soit coproduire des vidéos, soit commercialiser le contenu de vos abonnés respectifs. Si vous débutez et que vous n’avez pas beaucoup de fans, vous pouvez également envisager de dépenser de l’argent dans le marketing d’influence pour faire connaître votre marque et vos vidéos aux utilisateurs ayant une plus grande influence.

Une stratégie de marque holistique

La stratégie à long terme de toute entreprise devrait consister à aligner ses efforts de marketing vidéo sur tous ses autres canaux. Cela permet à une entreprise d’atteindre ses acheteurs potentiels à partir de plusieurs canaux. Cela améliore la reconnaissance de la marque et renforce l’identité.

