Pourquoi vous devriez regarder la conférence de presse quotidienne d’Andrew Cuomo. Tous les jours.

Vous dirigez ou gérez une entreprise qui compte des employés? Ensuite, vous devriez regarder la conférence de presse quotidienne du gouverneur de New York, Andrew Cuomo.

Ne soyons pas politiques. Ne parlons pas de gauche ou de droite, démocrate ou républicain, libéral ou conservateur. N’entrons pas dans les personnalités, les aspirations, l’agenda. Concentrons-nous sur les raisons pour lesquelles le PDG de l’État de New York est si efficace pour communiquer. Où il se situe sur le salaire minimum n’est pas important en ce moment. Comment il gère la pandémie actuelle qui a transformé son état en un hotspot mondial?

J’ai regardé ses conférences de presse sur YouTube tous les jours, généralement en début de soirée après le travail. Je les attends avec impatience. Je ne suis pas New-Yorkais. Je suis propriétaire d’entreprise et j’aime voir comment les leaders efficaces communiquent efficacement leur leadership. Cuomo fait cela de cinq façons.

1. Il commence par, puis se réfère systématiquement à des données objectives

Un jour (probablement bientôt), nous (et lui) discuterons de l’exactitude de ces données. Mais c’est tout ce qu’il a, et il est préparé par de grandes entreprises et des gens intelligents pour l’aider à prendre des décisions. Les leaders qui réussissent utilisent les données pour les aider à prendre – et à justifier – leurs décisions. Cuomo se concentre sur le nombre d’infections, d’hospitalisations, d’admissions aux soins intensifs, de sorties d’hôpitaux et de décès. Ce n’est pas joli, mais les données véridiques ne le sont jamais. Il n’a pas peur de le partager. Nous ne devrions pas l’être non plus.

2. J’ai simplifié des problèmes complexes

J’ai appris que les gros problèmes sont résolus en les décomposant en petits problèmes puis en les attaquant. Le gros problème de Cuomo est d’éviter un effondrement de son système de santé. Le plus petit problème qui constitue le gros problème est de fournir suffisamment de lits, de personnel et de fournitures. Il a délégué ces trois petits problèmes aux équipes pour les résoudre, puis il rend compte des progrès, en utilisant des données (voir ci-dessus) au public tous les jours. Quiconque regarde ses conférences de presse quotidiennes peut contourner les défis auxquels il est confronté, car il rend ces défis simples à comprendre. Les bons leaders font de même pour leurs équipes.

3. Il se répète

Demandez à n’importe quel responsable de la publicité et il vous dira qu’un consommateur type a besoin de voir une annonce quelque chose comme sept à 10 fois avant de s’en souvenir. Cuomo le sait. C’est pourquoi chaque conférence de presse est organisée de la même manière, et c’est pourquoi il se répète quotidiennement. Observez-le simplement pendant quelques jours, et vous serez familiarisé avec des mots comme et “apex”, “plateau” et “ventilateurs, ventilateurs, ventilateurs!” Il nous rappellera la distance sociale et que “la plupart des gens tomberont malades. La plupart des gens tomberont malades et resteront à la maison et présenteront des symptômes. C’est 80%. Vingt pour cent tomberont malades, auront besoin d’être hospitalisés, je vais partir. ” Il le fait presque à chaque fois, répétant des mots. La répétition est essentielle dans toute bonne communication.

4. Quand il donne des avis, il le dit

Au cours de presque toutes les conférences de presse, Cuomo donne son avis, mais il l’enregistre pour une section spécifique et précède ses commentaires avec une déclaration ainsi qu’une diapositive PowerPoint accompagnée qui dit “opinion personnelle”. Il le fait parce qu’il sait qu’en plus des faits et de la politique, les gens veulent savoir où en sont leurs dirigeants, qu’ils soient d’accord ou non. Les bons leaders n’ont pas peur de leur tendre le cou et de le dire. Mais il y a un bon moment et un bon endroit, donc Cuomo se retient et attend ce moment dans la conférence de presse. Soit dit en passant, son opinion ne critique jamais les autres. C’est juste son point de vue sur la situation et ce qui doit arriver.

5. Il le rend personnel … et inspirant

Quiconque regarde ses conférences de presse connaît désormais la «loi de Matilda», une ordonnance de protection pour les personnes de plus de 70 ans dans l’État de New York en réponse à l’épidémie de COVID-19. Mathilde est sa maman. Il mentionne fréquemment sa famille, ses animaux de compagnie, son frère (lui-même infecté par le coronavirus) et son père décédé. Il aime faire des parallèles avec l’histoire, inclure des citations d’autres leaders célèbres comme FDR et rappeler aux New Yorkais (son public principal) à quel point ils sont grands. Il le fait d’une manière très honnête et fiable. Cela le relie à son public et le fait paraître plus authentique, et c’est aussi la raison pour laquelle ma femme menace de me divorcer et de l’épouser! Quoi qu’il en soit, être personnel et inspirant est important pour un leader qui essaie de déplacer ses disciples vers un objectif.

Nous aurons beaucoup de souvenirs de ces moments difficiles, mais l’un de mes plus grands sera de m’asseoir avec ma femme, chaque jour, pour regarder les conférences de presse d’Andrew Cuomo. Je ne le fais pas seulement pour avoir des nouvelles de la pandémie. Je le fais pour apprendre à être un meilleur communicateur et leader.

