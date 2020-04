Pourriez-vous faire mieux avec le marketing par courriel? Cet outil aide.

Email Skript, c’est comme avoir un e-mail marketing à temps plein pour une fraction du prix.

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Il y a 3,9 milliards d’utilisateurs de messagerie dans le monde. En d’autres termes, nous nous moquons de nous si nous pensons que le courrier électronique ne restera pas l’un des canaux de marketing les plus rentables. Mais la mise en place d’une stratégie de marketing par e-mail peut être longue et difficile, en particulier pour les petites entreprises qui démarrent ou fonctionnent en mode Lean. Et écrire la messagerie électronique réelle? C’est une autre compétence en soi. Si vous avez besoin d’aide pour envoyer des e-mails promotionnels sur vos produits, vous avez besoin d’un outil comme Email Skript pour faire le gros du travail pour vous. Découvrez une démo rapide:

Email Skript vous permet de créer des scripts d’e-mail marketing à haute conversion en quelques minutes, quelle que soit votre expérience en e-mail marketing ou copywriting. Répondez simplement à quelques questions sur votre produit ou service, et Email Skript générera une séquence d’e-mails complète pour vous.

Que vous envoyiez des courriels à des clients, lanciez de nouveaux produits, suiviez des clients qui ont abandonné leurs paniers d’achat ou pratiquement n’importe quoi d’autre, Email Skript facilite la création de modèles exceptionnels que les clients liront réellement. Vous pouvez ajuster le ton de votre e-mail manuellement et le faire écrire dans un style différent en cliquant simplement sur un bouton. C’est comme avoir un expert en marketing complet sur un personnel qui travaille à des vitesses surhumaines pour à peine de l’argent.

Un expert en marketing par e-mail sur le personnel aurait besoin d’un autre salaire à temps plein. Un abonnement à vie à Email Skript ne coûte que 39,99 $. Vous faites le calcul.

