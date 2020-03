Pouvez-vous obtenir un congé hypothécaire à cause du coronavirus?

Les propriétaires et les propriétaires pourraient ressentir l’impact de l’épidémie de coronavirus sur leurs finances s’ils devaient s’isoler, prendre un congé sans solde ou perdre leur emploi. Ils sont maintenant encouragés à parler honnêtement et ouvertement avec leurs prêteurs.

La plupart des prêteurs hypothécaires ont mis en place des mesures d’urgence pour les situations où les emprunteurs ne peuvent pas effectuer leurs remboursements. Maintenant, certains ont introduit de nouvelles options pour aider les clients inquiets. Selon Martin Lewis, expert en économie d’argent, les banques et les sociétés financières font preuve de patience à l’heure actuelle.

Il a déclaré: «De nombreux fournisseurs de prêts hypothécaires comprennent la situation. Si vous ne pouvez pas travailler à cause du coronavirus, et que cela vous pose des problèmes, la première chose serait d’en discuter. Soyez honnête et ouvert, et j’espère que cela facilitera les termes, mais c’est au cas par cas. »

De nombreuses grandes banques ont déjà annoncé des mesures de soutien aux clients concernés. Cela comprend les congés pour paiement hypothécaire, l’augmentation des limites de crédit et l’accès sans pénalité à l’épargne fixe. Cependant, les experts exhortent les emprunteurs à parler à leur prêteur de leur situation personnelle pour savoir quel soutien est disponible.

Vacances de remboursement et support dédié

Les clients hypothécaires du BST peuvent demander un congé de remboursement de deux mois.

Natwest et RBS pourraient offrir à leurs clients un congé hypothécaire pouvant aller jusqu’à trois mois.

Lloyds, Bank of Scotland, Halifax et MBNA ont tous déclaré que des congés de paiement seront disponibles. Les clients qui ont besoin d’une assistance supplémentaire le recevront et les frais seront annulés pour les paiements manqués.

Virgin Money propose des congés de paiement et une restructuration de la dette.

Cependant, les emprunteurs ne doivent pas supposer qu’ils obtiendront automatiquement un congé hypothécaire. La plupart des prêteurs évalueront les besoins des clients au cas par cas.

Lignes d’assistance dédiées

Barclays a conseillé aux clients rencontrant des problèmes de contacter leur équipe d’assistance spécialisée.

Santander dispose d’un service d’assistance téléphonique dédié aux coronavirus – 0800 01 56 382 – pour que les clients puissent explorer leurs options.

Les clients de Metro Bank peuvent appeler le 0345 080 8500 pour discuter de leurs besoins.

Les clients de Co-operative Bank peuvent également appeler le 03457 212 212 s’ils ont besoin de conseils.

Stephen Jones, directeur de UK Finance, a déclaré: «Tous les fournisseurs sont prêts et capables d’offrir un soutien à leurs clients qui sont touchés directement ou indirectement par Covid-19, ce qui pourrait inclure l’offre ou l’augmentation d’un découvert ou l’autorisation de remboursement pour un prêt ou une hypothèque. remboursements: demander de l’aide tôt est la clé.

“Nous encourageons les clients qui pensent qu’ils pourraient être affectés à contacter leur fournisseur dès que possible pour discuter de l’assistance qui leur est offerte.”

Qu’en est-il des propriétaires et des locataires?

L’aide devrait être disponible pour la plupart des emprunteurs, mais elle ne s’étend pas nécessairement aux prêts hypothécaires à l’achat. Encore une fois, les propriétaires devraient communiquer avec leur prêteur s’ils éprouvent des difficultés à effectuer les paiements. Ils peuvent être en mesure de prendre des dispositions similaires.

Mais comme une grande partie de la société loue maintenant à titre privé, l’épidémie de coronavirus est également susceptible d’affecter les paiements de loyer. Lorsqu’un locataire ne peut pas payer de loyer, le propriétaire est susceptible de supporter le poids.

La Residential Landlords Association (RLA) demande aux propriétaires de sympathiser avec les locataires dans le besoin. Il estime que les propriétaires devraient laisser les locataires se retirer s’ils le peuvent et les rattraper plus tard. Cela peut ne pas fonctionner pour tout le monde, mais cela pourrait être payant à long terme dans certains cas.

John Steward, directeur des politiques de RLA, a déclaré: «Bien qu’une minorité de locataires puisse utiliser l’épidémie comme excuse pour éviter de payer le loyer, la plupart seront authentiques et souffriront de stress.

«S’il n’y a pas eu d’antécédents d’arriérés ou de retard de paiement, il est préférable d’accepter la situation et de travailler avec le locataire pour rembourser les arriérés lorsque les choses redeviennent normales.»

Comme pour tout emprunteur, la situation de tous les propriétaires sera différente. C’est pourquoi les prêteurs offriront des conseils au cas par cas, et cela inclut les propriétaires. Ainsi, toute personne ayant besoin d’un congé hypothécaire ou d’une autre aide est invitée à contacter son prêteur dès que possible.