Powell exclut que la Fed place les taux d’intérêt en territoire négatif

Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), a exclu que l’agence place les taux d’intérêt en territoire négatif, comme l’ont fait d’autres banques centrales.

Powell a déclaré lors d’une conférence de presse que “nous ne pensons pas que les taux d’intérêt négatifs soient une réponse appropriée de la politique monétaire ici aux États-Unis”.

La Fed s’est réunie en urgence ce dimanche et a décidé de baisser les taux d’intérêt de 100 points de base, pour les placer dans une fourchette cible comprise entre 0% et 0,25%, ce qui équivaut en pratique à réduire à zéro le prix de l’argent. La dernière fois que la Fed a abaissé ses taux à ce niveau, c’était en 2008 et les a maintenus inchangés jusqu’en 2015.

Ainsi, la Fed a réagi à l’impact de l’épidémie de coronavirus en réduisant au maximum le prix de l’argent et en annonçant un plan d’achat d’actifs de 700 000 millions de dollars (626 291 millions d’euros).

La banque centrale des États-Unis avait prévu de se réunir mercredi, mais a pris la décision de faire avancer le conclave jeudi dernier, lorsque le Dow Jones Industrials a enregistré sa pire journée depuis le «lundi noir» de l’année 1987. En Espagne, l’Ibex 35 enregistre une baisse de 14,06%, la plus forte baisse de son histoire.

En ce qui concerne les prévisions macroéconomiques, Powell n’a pas voulu évaluer si les États-Unis entreraient ou non en récession cette année, en raison de l’incertitude qui existe concernant l’expansion de l’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques.

Powell vient de dire que le deuxième trimestre “sera très faible”, mais qu’après cela “il est très difficile” de faire des prévisions.

D’autre part, tout comme la Banque centrale européenne (BCE) l’a fait jeudi dernier, Powell a souligné que, pour faire face à la crise provoquée par le coronavirus, la politique budgétaire est “critique” et nécessaire.

Connexes

.