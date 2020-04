Power Ledger tente de réduire la consommation d’énergie excessive avec Blockchain

Actuellement, le monde entier traverse une grave crise climatique qui menace la vie sur la planète Terre. Pour cette raison, ces dernières années, des tentatives ont été faites pour générer des solutions pour réduire la pollution générée par l’humanité. Étant l’une des plus grandes critiques contre les crypto-monnaies, l’utilisation excessive de l’énergie électrique qui nécessite l’exploitation minière. Raison pour laquelle des initiatives telles que la société technologique Blockchain Power Ledger sont si importantes.

La révolution numérique

Au cours des deux dernières décennies, le monde a radicalement changé. Il y a quelques années à peine, la vitesse et la facilité avec lesquelles les communications modernes nous permettent d’entrer en contact avec des personnes de partout dans le monde étaient inconcevables. Informez-nous en quelques minutes des événements de l’autre côté de la planète. Et contribuez à la création de projets sans même vous voir physiquement, comme le projet Power Ledger.

Cette révolution numérique a touché absolument tous les aspects de notre société moderne. Rendre les procédures bureaucratiques plus agiles et flexibles, augmenter nos possibilités de communication et d’apprentissage, changer la dynamique politique et, bien sûr, affecter profondément les finances internationales.

Cependant, ce processus n’a pas été réalisé dans le vide. Les progrès de la technologie et de la production ont également normalement entraîné une augmentation de la pollution de l’environnement, augmentant sa consommation d’énergie. Et dans le cas des crypto-monnaies, un secteur qui nécessite d’énormes quantités d’énergie électrique pour pouvoir continuer à fonctionner. La critique de son impact environnemental est constante.

La mission de Power Ledger: mettre fin à la consommation excessive d’énergie

C’est pourquoi des initiatives telles que celle de la société australienne Blockchain Power Ledger, en collaboration avec la firme française d’énergies renouvelables ekWateur, sont tout aussi importantes. Ils cherchent à fournir à un quart de million d’utilisateurs en France la possibilité de s’assurer, grâce à l’utilisation des blockchains, que la source d’énergie électrique qu’ils consomment est renouvelable.

Cet objectif sera atteint en connectant le réseau d’alimentation électrique ekWateur, entièrement basé sur les énergies renouvelables (éolien, solaire et hydraulique) avec la Blockchain Power Ledger. Cela permettra aux utilisateurs français de choisir l’origine de l’énergie électrique qu’ils consommeront.

“Que les consommateurs souhaitent obtenir de l’électricité à partir de panneaux solaires sur les toits de leurs voisins ou d’un parc éolien à Bordeaux, notre plateforme offre aux consommateurs le choix et le contrôle de leur source d’énergie.” Le PDG de Power Ledger, Jemma Green, a déclaré.

Ces types de solutions ne sont pas seulement un exemple de la façon dont la révolution numérique peut améliorer des aspects de notre société, tels que l’utilisation excessive d’énergie non renouvelable. En outre, il peut être une alternative pour l’exploitation minière de crypto-monnaie pour tirer parti de l’énergie propre et ne pas collaborer avec la pollution de l’environnement.

Ce qui fait cette avancée dans l’utilisation de l’énergie par Power Ledger, nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

