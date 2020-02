Prada annonce une co-direction créative avec Raf Simons

24 février 2020, par la rédaction de Wall Street Italia

Le designer belge entrera travaillera en partenariat avec Miuccia Prada à partir du 2 avril 2020

Organisée par Margherita Calabi

À partir du 2 avril 2020, Raf Simons fera partie de la marque Prada en tant que co-directeur créatif, et travaillera en partenariat avec Miuccia Prada, avec une responsabilité égale en termes de contribution créative et de processus décisionnels.

La première collection Prada conçue par Miuccia Prada et Raf Simons sera la collection femme printemps / été 2021, qui sera présentée à Milan en septembre 2020.

Ce partenariat, qui s’étendra à toutes les facettes créatives de la marque Prada, crée un nouveau dialogue entre deux stylistes universellement considérés parmi les plus importants et les plus influents aujourd’hui. C’est également une nouvelle approche de la définition de la direction créative d’une marque de mode.

Les valeurs de la marque Prada restent inchangées: ce dialogue créatif réaffirme la philosophie de Miuccia Prada et de Raf Simons. Il est parfaitement en phase avec l’histoire individuelle de chacun des deux stylistes: réinvention, provocation, exploration audacieuse et force des idées – maintenant ensemble.

