Prada embauche l’ex-Calvin Klein CCO Raf Simons en tant que co-directeur créatif

Raf Simons lancera la première collection Prada à la Fashion Week de Milan en septembre

// Prada engage Raf Simons comme co-directeur créatif

// Simons a quitté son poste de CCO chez Calvin Klein après 2 ans en décembre 2018

Prada a nommé Raf Simons en tant que co-directeur créatif dans une démarche qui, selon le détaillant, attirera de nouvelles générations de consommateurs de luxe.

Cette nomination met également fin aux spéculations sur qui succèdera à Miuccia Prada, designer en chef de Prada et fondateur de sa filiale Miu Miu.

Simons, qui était le tout premier directeur de la création de Calvin Klein, a quitté son poste après deux ans en décembre 2018.

Il rejoindra le bureau le 2 avril et lancera la première collection Prada à la Fashion Week de Milan en septembre.

Raf Simons (Image: Shutterstock)

Au cours du premier semestre 2019, Prada a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros (1,2 milliard de livres sterling) en hausse de 2% par rapport à l’année précédente, mais derrière ses concurrents LVMH et Kering.

Simons a déclaré qu’il avait été approché par le président et chef de la direction de Prada, Patrizio Bertelli, «juste après» sa sortie de Calvin Klein, lui demandant de rejoindre Prada.

“C’est peut-être la première fois dans la mode que deux créateurs expérimentés (Prada et Simons) qui sont individuellement très réussis décident de travailler ensemble”, a déclaré Bertelli.

Prada et Simons ont tous deux déclaré vouloir lancer un «défi sérieux à l’idée de singularité de la paternité créative» et assumer «des responsabilités égales en matière de contribution créative et de prise de décision».

Prada a ajouté qu’en dépit d’avoir soixante-dix ans, elle n’avait pas l’intention de prendre sa retraite prochainement.

