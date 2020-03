Pratique avec les événements et services de beauté de Harrods

Le développement a été conduit par la directrice de la beauté de Harrods, Annalize Fard

QU’EST-CE QUE C’EST?

Le nouvel espace beauté de 90 000 pieds carrés de Harrods a été inauguré le 25 janvier au sein de son grand magasin London Knightsbridge de renommée mondiale.

L’espace Beauty Events & Services, situé au rez-de-chaussée inférieur, propose un concierge dédié à la beauté, deux salles de masterclass interactives, un auditorium, un studio, la plus grande table de jeu Chanel et 14 salles de soins où les experts en beauté offrent aux clients des consultations, des conseils et des traitements exclusifs.

Parallèlement, l’Emporium de soins de la peau Harrods a ouvert ses portes en octobre 2019 au rez-de-chaussée, réunissant différentes marques. L’espace offre quelque chose pour chaque type de peau, des produits naturels dirigés par des médecins et J-Beauty aux derniers gadgets.

Les visiteurs peuvent également réserver des soins à la Wellness Clinic et au Hair & Beauty Salon aux quatrième et cinquième étages.

“Beauty Events & Services est encore un autre jalon dans la quête de Harrods pour apporter à ses clients une proposition de classe mondiale qui offre vraiment des expériences raréfiées et enrichissantes constantes”, a-t-elle déclaré.

«Harrods a réalisé un investissement sans précédent pour vraiment repousser les limites de ce que le commerce expérientiel pourrait et devrait être.»

COMMENT ÇA MARCHE?

En entrant dans la zone Beauty Events & Services, les clients sont accueillis par le concierge de la beauté – un service qui est décrit comme «des achats personnels pour la beauté».

Les clients peuvent réserver des soins dans tout l’emporium ou une place dans l’un des deux espaces de masterclass.

L’auditorium mis en scène, qui peut accueillir 30 personnes, vise à offrir aux marques un espace pour lancer des produits aux apparences expertes. La salle est activée pour la vidéoconférence et l’interaction en direct de partout dans le monde.

La salle de studio peut accueillir 30 personnes.

«À travers nos espaces événementiels, l’intention était de remettre en question le paradigme de ce à quoi ressemble le« en ligne au hors ligne »dans un contexte de vente au détail et, en fait, dans l’univers plus vaste de la beauté», a déclaré Fard.

«L’exploration de la notion d’inclusivité via la diffusion en direct a été la clé pour atteindre notre objectif de rendre Harrods et nos expériences uniques à haute sensibilité accessibles au public le plus large possible.»

La deuxième salle est un studio intime pouvant accueillir 10 personnes, avec des miroirs sur deux tables de jeu – créé pour des sessions approfondies et interactives telles que des entretiens avec des fondateurs de marque et des tutoriels de maquillage.

Les espaces de masterclass sont également utilisés pour accueillir une série d’événements éducatifs exclusifs et d’apparitions personnelles, telles que des explorations de parfums et des garde-robes de parfums.

COMMENT ÇA MARCHE BIEN?

The Beauty Events & Services donne accès à des soins de marque exclusifs qui n’avaient jamais été disponibles au Royaume-Uni, y compris les marques de soin japonais Clé de Peau Beauté et Decorté.

En février, les marques françaises de renommée mondiale Dior et Chanel ont lancé leurs tout premiers spas britanniques dans le nouvel espace, proposant des soins directement depuis leurs fleurons parisiens. Au moment d’écrire ces lignes, des marques de soins de la peau comme La Mer et La Prairie offraient aux visiteurs la possibilité d’apprendre des techniques et des méthodes d’application.

Le concierge de beauté de Harrods vous offrira un service gratuit.

Les concierges de beauté ne fonctionnent pas pour des marques spécifiques et sont donc en mesure d’offrir des conseils impartiaux et ils visent à trouver le bon produit pour les hommes et les femmes. Au cours de la consultation, les invités seront invités à apporter leurs sacs de maquillage afin que les experts puissent en savoir plus sur les types de produits qu’ils utilisent et comment ils les utilisent.

Pendant ce temps, les salles de soins offrent une heure de soins s’étendant sur des contours du visage personnalisés, des techniques de massage liftant, des soins du visage détoxifiants et de la sculpture, avec des prix allant de 70 £ à 250 £.

Les salles de soins.

Harrods a déclaré qu’il visait à simplifier l’expérience de magasinage, car les clients ayant terminé leur traitement avec une certaine marque pouvaient monter à l’étage pour acheter des produits supplémentaires de cette même entreprise.

Le concierge beauté de Harrods, David Scheffen-Serhane, a déclaré à Retail Gazette que l’emporium était essentiellement un espace où les marques pouvaient présenter leurs produits.

“Nos salles de traitement offrent également des échantillons afin que les clients viennent ensuite à l’étage pour chercher la marque, puis trouver d’autres offres dont ils ne savaient pas qu’ils avaient besoin”, a-t-il déclaré.

Dois-je l’essayer?

Les événements et services de beauté de Harrods ont été introduits afin que le grand magasin offre un espace qui ne se limite pas à l’achat d’un produit.

L’espace studio a été inspiré par la croissance des vloggers de maquillage et dispose de lumières annulaires pour offrir aux clients une expérience identique – ce qui en fait «Instagrammable».

L’espace est également adapté à ceux qui s’intéressent à la beauté, aux soins de la peau et aux parfums.

Les cours ne contiennent généralement que quelques personnes, ce qui signifie que les experts peuvent accorder une attention maximale aux invités.

L’espace est adapté à ceux qui s’intéressent à la beauté, aux soins de la peau et aux parfums.

