Prédiction Bitcoin par Peter Brandt: le prix pourrait encore descendre en dessous de 1000 $

Après une journée extrêmement volatile sur les différents marchés financiers, dont le Bitcoin, les analystes renommés de l’écosystème commencent à donner leur avis. Peter Brandt, l’un des plus influents, prévient que la plus grande crypto-monnaie pourrait tomber en dessous de 1000 $.

Le jour d’hier, le 12 mars, le prix est passé de 8 000 USD à moins de 5 000 USD, ce qui signifie une baisse de 40% en 24 heures.

Quelques heures plus tard, les ours ont repris leur force imminente, faisant grimper le prix vers 3 850 $.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix avait récupéré 41%, atteignant 5 470 USD; reprise qui a commencé après l’obtention d’un soutien dans une zone d’environ 4 000 USD.

Il n’y a aucun doute sur l’incroyable volatilité que nous avons connue au cours des dernières heures. À l’heure actuelle, des prédictions comme celles de Brandt pourraient se réaliser en quelques jours.

Prédiction de Bitcoin par Peter Brandt

Peter Brandt a commencé à gagner en popularité dans l’écosystème après avoir prédit l’hiver crypto, qui s’est produit après que le marché des crypto-monnaies a atteint son niveau record.

Hier, sur son Twitter, il a dit ce que de nombreux passionnés ne veulent pas entendre:

“Si nous regardons le graphique des prix Bitcoin sans biais, le prochain fonds Bitcoin est potentiellement inférieur à 1 000 $”, a déclaré Brandt.

Si sa prédiction est correcte, une telle baisse entraînerait une perte de plus de 80% du prix actuel.

Malgré sa position négative sur la situation actuelle, Peter Brandt reste optimiste à long terme.

Il a parfois présenté des arguments techniques, où il explique comment une augmentation parabolique du prix du Bitcoin pourrait le porter vers 140 000 USD.

Une autre fois, lorsque Bitcoin a atteint un creux proche de 3150 $, il a correctement prédit la hausse des prix, qui s’est produite jusqu’à la mi-juin de l’année dernière.

La volatilité fait chuter le marché de la cryptographie

L’extrême volatilité a fait que Bitcoin a déplacé plus de 1000 USD en quelques minutes, mais il n’a pas été le seul affecté dans l’écosystème.

Le deuxième par capitalisation boursière, Ethereum, a présenté une baisse de plus de 43% hier, tandis que Ripple a chuté d’un peu plus de 40%. Bitcoin Cash, une fourchette du premier-né a également chuté de plus de 40%.

La peur et la volatilité ne semblent pas gagner du terrain. Les vols internationaux suspendus, des villes entières en quarantaine et une augmentation de la vitesse de propagation du redoutable COVID-19 ont été une combinaison forte après le plus grand cycle d’expansion de l’économie.

Que pensez-vous? Le marché des crypto-monnaies va-t-il continuer de chuter? Faites-nous savoir votre prédiction Bitcoin dans les commentaires!

