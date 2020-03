Hier, les marchés financiers étaient en pleine séance en échec. Les principales bourses européennes ont baissé de plus de 10% et le principal indice de Wall Street, le Dow Jones, a chuté de 9,99% pour clôturer à 21 200 points. Le marché des crypto-monnaies n’était pas loin derrière, avec une baisse de 40% de la BTC, tout simplement bestiale. Ensuite, je vais vous dire ma prédiction Bitcoin pour ce vendredi 13.

Que se passe-t-il sur les marchés financiers?

De la session de lundi à jeudi, tout semble apocalyptique, le principal coupable étant le coronavirus, qui, au moment de la rédaction du présent rapport, a fait plus de 4 700 morts.

Les principales bourses du monde, le pétrole, l’or et même les crypto-monnaies ont perdu une forte capitalisation boursière. Et, certains prédisent que ce n’est que le début. J’espère qu’ils ont tort.

Personnellement, je pense que le marché réagit en conséquence à la pandémie de coronavirus, qui a paralysé des puissances mondiales, comme la Chine, les États-Unis et l’Italie, entre autres pays.

La fermeture massive d’événements, de centres commerciaux et même de parcs Disney, qui ont rarement fermé dans leur histoire, est un indicateur de la forte contraction économique qui traversera le monde tout au long de 2020, sans exception.

Maintenant bien, Tout est perdu et devez-vous vous résigner? Bien sûr que non, en période de panique, les meilleures opportunités d’investissement apparaissent pour ceux qui sont patients.

Comme le dit le dicton populaire sur les marchés financiers: achetez quand tout le monde vend et vendez quand tout le monde achète.

Le Dow Jones a perdu 3 800 points depuis le début de la semaine

Prédiction Bitcoin

Tout d’abord, ce que j’écrirai ci-dessous doit être pris à titre informatif uniquement, et non comme un conseil en investissement.

Faire une prédiction Bitcoin en ce moment est plus difficile que de monter le mont Everest dans une tempête de neige, mais je vais essayer.

Hier, Bitcoin a commencé à environ 7900 $, puis a atteint un creux annuel de 4100 $, rebondissant au moment de la rédaction à 5150 $, comme on peut le voir dans l’image ci-dessous.

Graphique BTC des dernières 24 heures

Prenant en compte pour l’instant certaines données des marchés traditionnels (Bourses asiatiques, Wall Street Futures, Prix de l’or et du pétrole), Je crois que Bitcoin peut éviter un vendredi 13 catastrophique, et même réussir. Bien que tous les indicateurs soient en terrain négatif, ils montrent un certain niveau d’épuisement baissier, conduisant à un éventuel rebond de la séance américaine.

Le support clé de Bitcoin pour la session d’aujourd’hui l’a placé au minimum atteint de 4100 $ (en cas de perte de ce niveau, le prochain support fiable est de 3200 $, une valeur qui a servi de frein à l’hiver crypto).

Ma prédiction Bitcoin pour ce vendredi 13 est qu’il peut facilement dépasser 6 000 $, soutenu par des achats d’opportunité en raison de son niveau “offre”.

Jusqu’où pensez-vous que Bitcoin ira aujourd’hui? Faites-le nous savoir dans la boîte de commentaires.

