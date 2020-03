Prédictions pour les prix des logements et le marché du logement au Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a intensifié son plan d’action pour «retarder» la propagation du coronavirus. Beaucoup de gens se demandent maintenant ce que la crise sanitaire pourrait faire au marché du logement du pays.

Pendant de nombreux mois, le Brexit et l’impasse des dirigeants ont été les sujets dominants à travers le Royaume-Uni. Cependant, la victoire écrasante des conservateurs aux élections de décembre a finalement permis au parti d’obtenir un gouvernement majoritaire. Depuis lors, le «rebond de Boris» bat son plein.

Mais maintenant, le coronavirus – ou COVID-19 – pourrait créer un nouvel ensemble de défis. Il a déjà placé les marchés boursiers mondiaux sur leur trajectoire descendante la plus abrupte depuis des décennies. Jeudi, les marchés ont connu leur pire journée depuis 1987. L’indice FTSE 100 a perdu 10,87%, tandis que le Dow Jones a clôturé la journée en baisse de 10%.

Aura-t-elle un effet d’entraînement sur le marché du logement?

Jusqu’à présent, les rapports montrent que le coronavirus a eu peu d’effet sur la confiance du marché immobilier. Selon l’agent immobilier londonien Benham & Reeves, la confiance dans le marché immobilier londonien continue de croître. Elle a effectué des transactions d’une valeur totale supérieure au cours du dernier trimestre par rapport aux 12 mois précédents.

“Il s’agit d’un indicateur clair de la vigueur actuelle du marché et du niveau de la demande refoulée des acheteurs et des vendeurs qui est désormais publié depuis les élections générales de décembre et, plus récemment, de la clarté croissante du Brexit.”

La dernière enquête sur les marchés résidentiels de RICS fournit également des nouvelles positives bienvenues. Cela montre que les prix des logements ont augmenté à leur rythme le plus rapide en près de quatre ans en février. L’ensemble du Royaume-Uni a enregistré une hausse des prix des logements, mais elle a été la plus forte à Londres, dans le Yorkshire et à Humber et East Anglia.

De plus, comme la Banque d’Angleterre a abaissé son taux de base plus tôt cette semaine, de nombreuses personnes pourraient être encouragées à profiter d’emprunts moins chers. Et avec l’annonce par le chancelier qu’une hausse des droits de timbre de 2% interviendrait à partir d’avril 2021 pour les investisseurs immobiliers étrangers, nous pourrions également voir un afflux alors que les gens se précipitent pour se hisser devant la hausse des taux.

Coronavirus et Brexit

La comparaison de l’effet du coronavirus avec l’incertitude entourant le Brexit peut également être utile. Alors que le référendum sur l’UE a provoqué des oscillations à court terme sur le marché, les prix des logements à long terme ont continué d’augmenter depuis 2016.

La plupart des acteurs du marché du logement ayant une vision à long terme n’ont pas été découragés. Mais certains acheteurs, déménageurs et investisseurs immobiliers plus hésitants ont eu plus de confiance pour avancer en décembre. Cela se reflète dans un certain nombre d’indices des prix des logements, qui ont tous enregistré une croissance des prix des logements et des transactions. En fait, décembre a été le premier mois où chaque région du pays a vu les prix des logements augmenter.

Le gouvernement affirme qu’il s’attend à ce que les cas de coronavirus atteignent un pic dans plusieurs semaines, ce qui est une période extrêmement courte sur tous les marchés. Alors que le monde travaille dur pour trouver des réponses et un vaccin contre la maladie, on s’attend à ce que ses effets sur la confiance du marché soient également de courte durée.

Selon un article de Forbes de Gary Barker, l’économie mondiale devrait également être résistante à long terme.

“L’histoire a certainement montré que si les marchés chutent lors d’une épidémie, ils sont généralement résistants et rebondissent relativement rapidement une fois le problème résolu.”

Il utilise également l’exemple de l’épidémie de grippe porcine qui est arrivée au Royaume-Uni en avril 2009. Bien que son impact économique ait été sévère, les prix des logements ont tout de même augmenté de 10,1% entre mars 2009 et mars 2010.

Il ajoute: «Si nous suivons les tendances économiques précédentes, cela devrait soutenir la stabilité des prix des logements même si la demande est réduite – ce que je ne suis pas convaincu qu’il y aura. Une confiance renforcée en raison du Brexit et de la demande refoulée a fait irruption dans l’économie en janvier, et il est peu probable qu’elle gèle soudainement à cause d’un virus, à moins que la situation ne s’aggrave considérablement. »

Réduire l’impact

Cependant, à court terme, à un niveau granulaire, cela pourrait affecter certaines parties du marché. Par exemple, les finances de certaines personnes pourraient souffrir à cause du coronavirus, ce qui pourrait ralentir leurs transactions individuelles.

Dans d’autres cas, les gens pourraient être réticents à assister à des visites à domicile ou à visiter des agents. Pour ceux qui vivent à l’étranger et qui cherchent à investir dans des biens immobiliers au Royaume-Uni, voyager pourrait être extrêmement difficile, voire impossible, pour l’instant.

C’est là que la technologie pourrait jouer un rôle clé pour maintenir le marché du logement en mouvement. Dans la mesure du possible, de nombreuses entreprises peuvent encourager les employés à travailler à domicile pour réduire le risque d’infection. Lorsque des visionnements et des évaluations sont nécessaires, les gens peuvent utiliser les appels vidéo, envoyer des enregistrements et des images, ou même utiliser des casques de réalité virtuelle dans certains cas. Pour les conférences et les réunions, des programmes comme Skype peuvent garantir que les affaires peuvent se dérouler en grande partie comme d’habitude.

Il existe également un certain nombre de solutions désormais disponibles dans l’industrie proptech qui permettent aux gens de faire des affaires à distance. Les propriétaires peuvent rester en contact avec les locataires via des applications, par exemple. Les contrats et les documents peuvent également être envoyés et signés électroniquement et à l’aide d’applications innovantes.

Pour l’industrie des locations à court terme, comme Airbnb, il n’y a pas besoin de contact face à face dans de nombreux cas. Les réservations sont effectuées, confirmées et payées via l’application, les clés peuvent être laissées dans les coffres avec un code d’accès et les problèmes peuvent être résolus via l’application ou par téléphone.

En tant qu’entreprise, BuyAssociation prend la crise au sérieux et prend toutes les précautions recommandées pour notre personnel, nos clients et nos partenaires. Nous surveillerons de près le marché et tiendrons nos lecteurs et investisseurs informés.