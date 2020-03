Préférences des acheteurs au Royaume-Uni – étude de données disponible dès maintenant

La livraison gratuite ou les retours gratuits sont-ils plus importants pour les acheteurs britanniques? Quelles méthodes de paiement sont les plus préférées? Quels sont les plus gros bugs qui découragent les clients britanniques?

Pour répondre à cela et bien plus encore, Magento a commandé une étude avec YouGov en 2019. Plus de 18 000 répondants de 15 pays ont été invités à partager les facteurs qui ont affecté leurs préférences de détaillant en ligne, ainsi que leurs points de vue sur le partage de données, les politiques environnementales et les nouvelles technologies.

Ce rapport examine les réponses de plus de 2100 répondants du Royaume-Uni.

Téléchargez le rapport complet pour apprendre:

Fonctionnalités de commerce électronique qui rendent les consommateurs plus susceptibles d’acheter

Les raisons pour lesquelles un acheteur britannique évitera un détaillant

Différences entre les acheteurs britanniques et leurs pairs internationaux

Aperçu des opinions des consommateurs britanniques sur les politiques environnementales, l’automatisation, etc.

