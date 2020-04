Premier Apple Store hors de Chine à rouvrir ce week-end après la fermeture du coronavirus – .

Le premier magasin Apple hors de Chine devrait rouvrir ce week-end, à la suite de la décision radicale du fabricant d’iPhone de fermer temporairement tous ses magasins hors de Chine pour une durée indéterminée à la suite de la pandémie de coronavirus COVID-19.

La première réouverture d’un magasin hors de Chine se trouve en Corée du Sud, où Apple a un seul magasin dans la ville de Séoul.

La Corée du Sud a fait un meilleur travail que presque tous les autres pays du monde en termes d’efforts de test et d’atténuation liés au virus.

Cela fait presque un mois maintenant qu’Apple a précisé que sa fermeture de tous les magasins en dehors de la Chine à la suite de la pandémie de coronavirus resterait en place “jusqu’à nouvel ordre”, mais ce ne sera pas le cas pour beaucoup plus longtemps – pour un magasin , au moins.

Le premier magasin du fabricant d’iPhone en dehors de la Chine devrait rouvrir ce week-end, le 18 avril, en Corée du Sud, où Apple a un seul magasin dans le quartier chic de Séoul de Gangnam. Sa réouverture reflète le fait que la Corée du Sud a fait un meilleur travail que presque n’importe quel autre pays dans la lutte contre le coronavirus, en termes de tests et d’efforts de confinement. Et ce rapport fait suite à une note de service envoyée par Deirdre O’Brien, vice-président senior d’Apple, il y a quelques semaines, notant que les magasins aux États-Unis resteraient fermés jusqu’au début du mois de mai.

Le site Web de ce magasin en Corée du Sud montre qu’il rouvrira avec des heures réduites, de midi à 20 heures, pour l’instant. Dans le même ordre d’idées, ce que nous verrons probablement, c’est que la société continue d’ouvrir le reste de son empreinte de magasin hors de Chine en plusieurs vagues, pour s’assurer qu’Apple n’essaie pas de faire trop trop vite et veille à s’assurer cela n’a pas d’impact sur les taux d’infection locaux.

Pour rappel, Apple a fermé tous ses magasins en Chine en janvier. Tous les 42 de ceux-ci ont rouvert quelques semaines en mars, mais la société a annoncé le 14 mars que ses 460 Apple Stores dans le reste du monde fermeraient jusqu’au 27 mars (avant que ce délai ne soit changé pour une fermeture indéfinie).

“On ne peut se méprendre sur le défi de ce moment”, a écrit le PDG d’Apple, Tim Cook, dans une note annonçant les fermetures. «Toute la famille Apple est redevable aux premiers intervenants héroïques, aux médecins, aux infirmières, aux chercheurs, aux experts en santé publique et aux fonctionnaires du monde entier qui ont consacré chaque once de leur esprit pour aider le monde à vivre ce moment. Nous ne savons pas encore avec certitude quand le plus grand risque sera derrière nous. »

Parallèlement à la fermeture de ses magasins, Apple a également annoncé que sa prochaine conférence annuelle des développeurs changera ses éléments en personne vers un nouveau format virtuel cette année.

