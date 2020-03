Premier Range Rover Adventum Coupé à 2 portes et 275 000 € dévoilé

Le designer Niels van Roij et Bas van Roomen ont dévoilé le premier exemplaire de production du Range Rover Adventum Coupé, une variante coupé attrayante et exclusive du SUV britannique massif qui a été repris par le témoin du Range Rover SV Coupé, qui a été récemment annulé plus d’un an. Il s’agit de la première unité artisanale d’une édition limitée dont les prix commencent à 275 000 €.

Il y a un an, le designer basé à Londres Niels van Roij Je présente une alternative aux clients que Jaguar Land Rover avait laissés en suspens avec l’annulation du Range Rover SV Coupé, La variante exclusive à 2 portes du SUV britannique Il avait été dévoilé lors du Salon de Genève 2018. La firme britannique a été contrainte l’an dernier de couper tous les projets qui n’étaient pas indispensables et cette édition limitée a été supprimée avec le Land Rover Discovery SVX.

La présentation de la variante luxueuse et exclusive à deux portes du Range Rover a été un succès complet, comme en témoigne les nombreuses réserves reçues par la firme britannique dans les semaines qui ont suivi l’événement de Genève. Selon la marque, de nombreux clients avaient réservé leur appareil à de fortes doses de personnalisation, ce qui a fait monter le prix de ces exemplaires au-dessus de 300 000 €. Malgré les grandes perspectives de la société dans cette version, les comptables de Jaguar Land Rover ont décidé de supprimer le projet et de consacrer ces ressources à d’autres initiatives et développements.

L’intérieur du premier exemplaire.

D’une manière très habile, le designer Niels van Roij a rapidement dévoilé sa propre version à deux portes du Range Rover, recueillant le témoin du Range Rover SV Coupé annulé et avec lui l’intérêt que cette rare variante avait suscité, qui sera fabriqué exclusivement et en édition strictement limitée.

En collaboration avec le carrossier Bas van RoomenNiels van Roij vient de présenter le premier exemplaire fabriqué du Range Rover Adventum Coupé, le premier d’une édition limitée dont seulement 100 unités seront fabriquées à la main. Tous avec des prix à partir de 275 000 €, bien qu’il soit prévu que chaque client décide de personnaliser sa copie, les prix finaux devraient donc être sensiblement plus élevés.

Le premier exemplaire fabriqué a un corps blanc, une configuration très similaire à celle des croquis présentés par Niels van Roij lors de l’annonce du projet. Cela a également un intérieur attrayant entièrement recouvert de cuir rouge. Cette unité est née à l’origine sous le nom de Range Rover 5.0 V8, à partir de laquelle elle V8 suralimenté de 5,0 litres développant 525 ch et toute la zone avant, le reste de la carrosserie a été modifié, avec de nouveaux panneaux et fenêtres latérales en aluminium, en plus de divers renforts sur le cadre.