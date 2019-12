Premiers pas avec les publicités Facebook

Regardons les choses en face: Facebook génère ses revenus en louant son audience aux entreprises et en les facturant pour les publicités Facebook.

Les entreprises se sont toujours appuyées sur la création de contenu significatif qui a suscité l'engagement des utilisateurs sous la forme de J'aime, de Commentaires / Réponses et de Partages. C'est ce que l'on appelle atteindre la portée biologique. Au fur et à mesure que les utilisateurs utilisaient plus de contenu organique à partir des pages Facebook d'une entreprise, le fil d'actualités de l'utilisateur dérivait vers plus de contenu d'entreprise que Facebook ne monétisait pas correctement et polluait le fil d'actualité d'un utilisateur avec plus de contenu rempli de valeur de choc destiné à déclencher plus d'engagement des utilisateurs.

Il y a quelques années, Facebook s'est regardé attentivement et a reconnu que ce que les utilisateurs voulaient vraiment, c'était plus de contenu de la part de leurs amis et de leur famille, et moins des entreprises, y compris des sources d'information. Par conséquent, Facebook a modifié son algorithme de flux d'actualités pour accorder une priorité plus élevée à l'engagement vers et depuis les profils Facebook (utilisateur), et moins prioritaire aux engagements vers et depuis les pages Facebook (entreprise). Ce changement d'orientation a entraîné la baisse du contenu organique produit par les entreprises atteignant le fil d'actualités d'un utilisateur. Cela a obligé les entreprises disposant d'une page Facebook à se tourner vers les publicités Facebook si elles voulaient remettre leur marque devant les utilisateurs.

Aujourd'hui, Facebook encourage les spécialistes du marketing à considérer leur base de fans comme un moyen de rendre la publicité payante plus efficace, plutôt que de l'utiliser comme canal de diffusion gratuit.

Alors, comment une petite entreprise commence-t-elle à créer des publicités Facebook pour diffuser son contenu devant un public? Pour commencer avec les publicités Facebook, vous devez d'abord créer un compte Facebook Business Manager.

Compte Facebook Business Manager

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, votre temps est limité. De nombreux propriétaires de petites entreprises engagent un pigiste ou un membre de leur famille pour les aider dans leurs efforts de marketing Facebook. Avec un compte Facebook Business Manager, vous disposez d'un compte publicitaire Facebook auquel plusieurs personnes peuvent accéder. Le propriétaire d'entreprise peut attribuer à chaque membre de son équipe certains privilèges en fonction de son rôle spécifique. De plus, Facebook Business Manager peut fournir des informations de niveau professionnel sur les annonces.

Le lien suivant d'AdEspresso est un bon guide pour vous aider à configurer votre compte Facebook Business Manager. Une fois configuré, vous pouvez simplement accéder à votre compte Facebook Business Manager en tapant "business.facebook.com/", ou en ajoutant un signet à la barre de navigation / signet de votre navigateur comme je le fais.

La première étape – une fois que vous vous connectez à Facebook Business Manager est d'ajouter votre page Facebook. Une fois votre page Facebook ajoutée, vous pouvez configurer votre compte publicitaire.

Facebook utilise ce que l'on appelle des pixels pour collecter des informations sur les utilisateurs et leurs actions avec le site Web de l'entreprise afin que vous puissiez créer de meilleures publicités Facebook. Chaque pixel Facebook s'applique à un site Web et à un compte Facebook Ad. Si vous avez plusieurs sites Web, vous souhaiterez avoir un pixel différent pour chaque site Web et un compte Facebook Ad différent pour chaque site Web, les données collectées pour chaque site Web et leurs campagnes publicitaires sont donc séparées.

En tant que propriétaire d'entreprise, lorsque vous créez votre nouveau compte publicitaire, ajoutez-vous et vos autorisations. Vous devrez également configurer le mode de paiement pour payer les annonces que vous diffusez. En tant que propriétaire d'entreprise, vous serez également généralement le propriétaire du compte Business Manager. Cependant, Facebook Business Manager permet également à une agence de publicité de gérer plusieurs comptes, et ils auront une interface utilisateur complètement différente qui dépasse le cadre de cet article. En ce qui concerne votre compte publicitaire, vous pouvez également associer non seulement votre page Facebook, mais aussi votre page Instagram à votre compte publicitaire, car Facebook possède Instagram.

Gestionnaire d'annonces

Maintenant que vous avez terminé tous vos paramètres d'entreprise de base, il est temps de créer une annonce. Dans le menu, sélectionnez Gestionnaire d'annonces. La première étape consiste à choisir votre objectif. Les publicités Facebook classent vos objectifs en trois catégories principales: sensibilisation, considération et conversions.

Objectifs:

Facebook Ad Manager utilise ces trois catégories principales pour organiser les différents objectifs que vous pouvez choisir lors de la création d'une annonce qui suit un entonnoir de vente typique.

Objectifs de sensibilisation:

Connaissance de la marque – Accroître la notoriété de votre marque en touchant des personnes plus susceptibles de s'y intéresser

– Accroître la notoriété de votre marque en touchant des personnes plus susceptibles de s'y intéresser Atteindre– Diffusez votre annonce au maximum de personnes

Objectifs de la considération:

Circulation – Envoyez plus de personnes vers une destination telle qu'un site Web, une application ou une conversation Messenger

– Envoyez plus de personnes vers une destination telle qu'un site Web, une application ou une conversation Messenger Engagement – Obtenez plus d'engagements de publication, de likes de page, de réponses à des événements ou de réclamations d'offres

– Obtenez plus d'engagements de publication, de likes de page, de réponses à des événements ou de réclamations d'offres Installation d'application s- Obtenez plus de personnes pour installer votre application

s- Obtenez plus de personnes pour installer votre application Affichage vidéo s- Obtenez plus de personnes pour voir votre vidéo

s- Obtenez plus de personnes pour voir votre vidéo Génération de leads – Générez plus de prospects, tels que des adresses e-mail, auprès de personnes intéressées par votre marque ou votre entreprise

– Générez plus de prospects, tels que des adresses e-mail, auprès de personnes intéressées par votre marque ou votre entreprise messages– Obtenez plus de personnes pour envoyer des messages à votre entreprise dans Messenger ou WhatsApp.

Objectifs de conversion:

Conversions – Menez de précieuses actions sur votre site Web, votre application ou dans Messenger.

– Menez de précieuses actions sur votre site Web, votre application ou dans Messenger. Ventes de catalogue – Créez des annonces qui affichent automatiquement les éléments de votre catalogue en fonction de votre public cible.

– Créez des annonces qui affichent automatiquement les éléments de votre catalogue en fonction de votre public cible. Trafic du magasin– Générez des visites dans vos magasins physiques en diffusant des annonces auprès des personnes à proximité.

Une fois que vous aurez choisi votre objectif, vous aurez la possibilité de le lier à votre compte publicitaire. Ensuite, vous aurez la possibilité de choisir le public que Facebook ciblera. Les options incluent l'emplacement, l'âge et le sexe, ainsi que des options de ciblage plus détaillées, telles que les données démographiques, les intérêts et les comportements.

Une fois que vous avez sélectionné votre public, vous pouvez sélectionner votre budget et votre calendrier. À son niveau le plus élevé, vous pouvez choisir d'acheter des impressions ou des clics.

Impressions

Une impression présentera vos annonces à votre public sélectionné. Si l'annonce plaît à l'utilisateur, il peut cliquer sur l'annonce; sinon, cela compte toujours comme une impression. Vous achetez des impressions par lots de 1 000. Cette option est désignée par l'acronyme CPM, qui signifie Cost Per 1000 (M étant le chiffre romain pour 1000). Si vous avez une annonce très performante, comme si vous offrez quelque chose de valeur gratuitement et que vous avez le bon public, vous peut généralement obtenir un retour sur investissement (ROI) plus élevé en achetant des impressions.

Clics

L'autre option consiste à acheter des liens cliquables. Cette option est désignée par l'acronyme CPC, qui signifie Cost Per Click. Facebook estime qu'un utilisateur qui suit un lien vers une page de destination est beaucoup plus précieux que de simplement donner une impression à l'utilisateur, donc cela coûte plus cher. Avec CPC, vous achetez essentiellement une garantie que l'utilisateur arrivera sur votre page de destination. Cependant, cela signifie simplement que Facebook leur enverra la page de destination de votre choix. Si la page de destination n'oblige pas l'utilisateur à effectuer une action, vous avez quand même payé le trafic.

Par conséquent, si vous avez une bonne annonce Facebook optimisée pour obtenir des conversions, vous feriez probablement mieux d'acheter des impressions. Si vous disposez d'une page de destination externe optimisée pour convertir les utilisateurs en clients et que vous ne souhaitez pas courir le risque que votre annonce Facebook ne génère pas de trafic, vous pouvez envisager d'acheter des clics.

Êtes-vous prêt à commencer avec les publicités Facebook?