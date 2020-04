Prenez soin de l’entretien préventif de votre casque

En tant que motocyclistes, aujourd’hui plus que jamais, nous devons apprécier tous les avantages de l’utilisation de notre casque fermé lorsque nous conduisons notre moto, non seulement parce que c’est une obligation dans le code de la route, ou parce qu’il protégera notre tête en cas d’accident, mais Parce qu’il agit également comme un masque protecteur contre le coronavirus, surtout si nous nous engageons à livrer des aliments à domicile via des applications mobiles.

Cependant, pour que le résultat soit efficace, nous devons d’abord le laver et le désinfecter correctement, à travers une procédure simple que nous vous montrons ci-dessous, ceci afin de ne pas maltraiter ses composants et le rendre vraiment brillant, puis maintenir cette habitude saine, pour réduire tout risque d’infection par COVID-19, alors prenez note.

1-La première chose que nous devons savoir est de savoir si notre casque peut être démonté. De nos jours, la plupart des casques fermés peuvent être retirés de la visière ou du masque facial complet, ainsi que des parties rembourrées à l’intérieur.

2-Une fois que nous savons que c’est possible, nous commençons par retirer la visière, en retirant les verrous latéraux qui la fixent au casque. Cette tâche est très simple, car il suffit de tourner et de tirer la sécurité.

3-La prochaine chose est d’enlever les parties rembourrées de l’intérieur. Pratiquement tous sont fixés par des boutons-pression sur la structure du casque, à la fois sur les côtés et sur le dessus de la tête, il suffit donc de les tirer avec précaution pour les retirer.

4-Une fois les pièces séparées, il faut les laver. Pour laver l’extérieur du casque, nous devons utiliser une éponge douce humidifiée avec du savon liquide dilué dans de l’eau et enlever l’excédent avec un chiffon propre et sec.

5-Nous devons faire très attention aux évents, car la saleté s’y accumule généralement. Pour l’enlever, il faut utiliser une fine brosse humidifiée dans le même savon pour atteindre le dernier coin.

6-Il y a des parties internes du casque qui ne peuvent pas être retirées, comme les sangles qui sont utilisées pour le fixer sur la tête, nous devons donc appliquer la même procédure que la brosse et le savon pour les nettoyer.

7-Pour laver les petits matelas que nous démontons, nous pouvons les plonger dans le savon et les presser pour que le détergent pénètre dans les pores du matériau et que la saleté en ressorte et les rince à l’eau courante, les presser bien et les laisser sécher au soleil.

8-Ensuite, nous devons laver la visière, soit à l’aide d’une éponge douce avec du savon ou avec la même brosse, en effectuant des mouvements circulaires pour éliminer toute la saleté accumulée, puis rincer à l’eau courante pour qu’il n’y ait pas de résidus.

9-Pour nettoyer le reste de l’intérieur, essuyez simplement avec un chiffon humide et propre sur toutes les surfaces et autres composants, en faisant attention aux plis et aux joints entre eux.

10- Avec toutes les pièces propres et sèches, et avant de les remettre en place, nous vous recommandons de profiter du fait que la visière est à l’extérieur pour mettre un peu de liquide anti-buée au cas où le plastique n’aurait pas cette fonction, ceci pour éviter que le brouillard empêche une bonne visibilité.

