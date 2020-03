Prenez soin de votre argent pendant l’éventualité, ces conseils vous aideront

Eduardo López, économiste et universitaire à l’École de gouvernement et d’économie de l’Université panaméricaine (UP); et Luis Andrade, chercheur à la La Salle University Business School, a partagé quelques conseils pour prendre soin de votre argent ces jours-ci.

À quoi accorder la priorité pendant la quarantaine?

Les experts recommandent que la première chose que vous achetez pendant ces jours soit des biens et services de base dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène et, si nécessaire, des services tels que la téléphonie et Internet pour les personnes qui travaillent à domicile.

«Beaucoup de gens qui doivent travailler à domicile auront des dépenses plus élevées pour les problèmes de réseau et de téléphone, en plus des services d’électricité et d’eau; services de base », a déclaré Luis Andrade.

«Être à la maison implique une dépense importante en matière de nourriture, de garde-manger. Il s’agit d’une dépense qui n’est pas généralement encourue car elle est consommée dans la rue. La consommation d’un garde-manger sera donc également modifiée à ce moment. On parle d’une augmentation qui peut aller d’environ 25% à 30% », a ajouté Eduardo López.

Malgré cette augmentation, les économies à réaliser sur des questions telles que les transports et les paiements de carburant équilibreront les finances.

Comment prendre soin de son argent et éviter des dépenses inutiles?

Les spécialistes recommandent d’éviter les achats de fourmis, ainsi que éviter, pour l’instant, l’achat de biens durables et acquérir des dettes à moyen et long terme.

“Que votre panier de base ne soit pas des écrans, qu’il ne soit pas de biens durables”, a recommandé le chercheur de l’Université La Salle.

“Si les gens décident de commencer à dépenser plus que ce qui est strictement nécessaire, ils verront sûrement leurs économies ou leurs relevés de compte diminuer avec le temps”, a expliqué Eduardo López.

Pour éviter de petites dépenses, il est préférable de faire un achat fort une semaine ou une quinzaine, ainsi que de faire des achats le matin, avant que les gens n’entrent en contact avec des produits ou des comptoirs en magasin; En plus d’avoir un gel désinfectant et un lavage fréquent des mains, Luis Andrade a recommandé. Jusqu’à présent, on sait que le coronavirus peut rester en vie jusqu’à quatre heures sur les surfaces.

