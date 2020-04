Prestations de chômage de l’UE: la proposition sur la table du prochain Eurogroupe

1 avril 2020, par Alberto Battaglia

L’ancien ministre de l’économie l’a mentionné à plusieurs reprises, Pier Carlo Padoan, sans que rien de concret ne soit jamais discuté au niveau européen. Désormais, l’allocation de chômage financée sur une base communautaire pourrait vraiment voir le jour, avec un budget inclus 80 et 100 milliards d’euros.

La Commission européenne a préparé le projet de la mesure, qui sera ensuite porté à l’attention des ministres des finances de la zone euro, dans le cadre de laEurogroupe – dont le prochain rendez-vous est prévu le 7 avril. Cela est confirmé par plusieurs sources au journal paneuropéen Euractiv et au Financial Times.

Le commissaire aux affaires économiques travaille avec une force particulière sur la proposition, Paolo Gentiloni, sous la présidence de laquelle Padoan lui-même a été ministre de l’Économie. Gentiloni a déclaré qu’à la dernière réunion de l’Eurogroupe, il avait déjà “travaillé dur” pour faire avancer cette initiative.

Dans tous les cas, il y aurait des limites au montant de l’aide disponible pour chaque pays, a déclaré le Financial Times, qui a d’abord rapporté la nouvelle.

Fonctionnement de la proposition

Techniquement là‘Union européenne fournirait des prêts aux pays membres demandant des ressources à court terme pour soutenir i sans emploi. L’UE, à son tour, emprunterait de l’argent pour financer les pays qui ont demandé un soutien, en offrant des fonds non affectés au budget de l’UE et toute autre garantie des États membres en garantie de ces prêts européens.

La création d’un filet de sécurité pour les chômeurs sera d’autant plus nécessaire pendant la crise induite par le coronavirus: le même document interne de la Commission européenne prévoit que l’impact de cette urgence sur l’économie sera pire que celui observé en 2009 après le crash de Lehman.

En conséquence, le chômage devrait augmenter fortement. La création d’un fonds européen pour soutenir les revenus de ceux qui ont perdu leur emploi permet de transférer des ressources communes vers les pays les plus touchés par la crise – et l’Italie ne peut que faire partie d’entre eux.

