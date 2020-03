Preston nommé le meilleur quartier du Royaume-Uni pour vendre une propriété

Les vendeurs de maisons à Preston ont atteint 121% du prix moyen demandé au cours de la dernière année. Ce n’est là qu’un des signes que la ville devient un point chaud d’investissement immobilier.

Une étude récente de GetAgent.co.uk a révélé que Preston a été le meilleur marché pour les vendeurs de maisons britanniques au cours de l’année dernière. Le prix moyen demandé pour les propriétés de la ville était de 177 177 £, tandis que le prix de vente moyen était de 214 325 £.

Il s’agit d’un écart beaucoup plus important que la moyenne britannique, ce qui montre que la plupart des gens ont accepté des offres inférieures au prix demandé. Les données montrent que les vendeurs de maisons du pays avaient tendance à vendre leurs maisons pour seulement 96% du prix moyen d’inscription.

Croissance et régénération

En tant que ville la plus récente du Royaume-Uni, Preston connaît une croissance et une régénération importantes. L’accord de Preston et de la ville de Lancashire apportera 1 milliard de livres sterling de croissance économique à la région au cours des 10 prochaines années. De plus, un certain nombre d’autres investissements majeurs sont en cours pour dynamiser la ville et ses environs.

Dans le Good Growth for Cities Index de Demos-PwC, Preston a été nommée la meilleure ville pour vivre et travailler dans le nord-ouest de l’Angleterre en 2017, 2018 et 2019. Le nombre d’emplois augmente, et à mesure que la régénération et le développement se poursuivent dans la région, la ville attire plus de gens pour vivre, travailler et investir à Preston.

De plus, l’emplacement stratégique de la ville entre Manchester et Liverpool la rend bien desservie. Pour cette raison, c’est un endroit particulièrement attrayant pour les jeunes professionnels. Dans le budget de 2020, le chancelier Rishi Sunak a même annoncé 40 millions de livres sterling pour une nouvelle gare ferroviaire à Cottam Parkway dans la région de Preston City. Celui-ci est situé le long de la ligne Preston-Blackpool et améliorera encore la connectivité de la ville.

Hotspot d’investissement immobilier

Les investisseurs et les acheteurs de maisons à la recherche de prix d’entrée plus abordables que ceux trouvés dans les grandes villes du Royaume-Uni peuvent considérer Preston comme un hotspot d’investissement immobilier.

Investir dans Preston peut non seulement aider les investisseurs expérimentés à diversifier leur portefeuille en achetant une propriété dans un marché émergent. La ville offre également des opportunités aux nouveaux investisseurs et acheteurs de maison avec moins de capitaux, y compris les premiers acheteurs.

Le nord-ouest dans son ensemble devrait voir les prix des logements augmenter de 24% au cours des cinq prochaines années, selon Savills. Et avec la régénération et les investissements à venir dans la ville, les investisseurs s’attendent à ce que Preston poursuive sa croissance des prix des logements et des rendements locatifs dans les années à venir.

BuyAssociation a un certain nombre d’opportunités d’investissement immobilier intéressantes disponibles à Preston. Découvrez notre page investissements pour en savoir plus sur ces projets. Vous pouvez également vous inscrire gratuitement pour accéder rapidement à nos offres.