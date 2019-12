Prêt ou épargne – Quelle est la meilleure façon d'acheter une maison?

La propriété est un atout qui vous aide à récolter de nombreux avantages financiers au fil du temps. L'achat d'une maison est l'une des principales priorités de la vie de chacun. Cependant, la plupart des gens, en particulier la classe moyenne, ont du mal à se payer une maison à eux seuls.

Si vous souhaitez acheter une maison, vous pensez peut-être à la meilleure façon de financer une propriété. Vous pourriez avoir suffisamment d'économies pour acheter une maison. Mais lâcher toutes vos économies à la fois est une option discutable.

Alors, devriez-vous opter pour un prêt immobilier pour réaliser votre rêve d'acheter une maison ou utiliser la totalité de votre épargne pour cela?

Vous pensez peut-être qu'il vaut mieux acheter une maison à partir de votre épargne plutôt que de contracter un prêt immobilier. Dans ce cas, vous ne connaissez peut-être pas les nombreux avantages d'un prêt immobilier. Parlons-en en détail:

Pas de blocage des fonds

L'immobilier est un investissement important et nécessiterait une somme considérable. Cela signifie que toutes vos économies peuvent s'épuiser. En général, il est conseillé de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Il est important de noter que bien que l'immobilier soit un investissement satisfaisant, il ne donne pas les mêmes rendements que dans les fonds communs de placement ou les actions.

Ainsi, au lieu de bloquer tous vos fonds, vous pouvez opter pour un prêt immobilier et investir votre épargne dans divers instruments financiers pour obtenir de bons rendements au fil du temps.

Améliore votre solvabilité

Que vous soyez financièrement stable ou non, vous devez avoir un bon historique de crédit. Emprunter un prêt immobilier est un excellent moyen d'améliorer votre pointage de crédit et votre solvabilité. Rembourser vos EMI augmentera votre pointage de crédit. Vous pouvez utiliser un calculateur EMI de prêt immobilier disponible en ligne pour calculer les EMI et planifier en conséquence.

Un historique de paiement régulier des EMI montre à un prêteur potentiel que vous êtes suffisamment discipliné pour rembourser à temps. Un bon dossier sur votre prêt immobilier vous permet de financer facilement vos dépenses futures, telles que les études ou les prêts automobiles.

Vous aide à économiser en cas d'urgence

Ce n'est pas une sage décision de dépenser votre épargne, qu'il s'agisse d'un bien immobilier ou de tout autre instrument d'investissement. Comme la vie est imprévisible, vos économies peuvent être utiles en cas d'urgence ou pour la constitution de votre corpus de retraite ou d'autres phases critiques de la vie.

Lorsque vous optez pour un prêt immobilier, vous n'avez besoin que d'une partie de votre épargne pour payer son acompte. De cette façon, vous pouvez conserver le reste des économies intactes pour les imprévus.

Avantages fiscaux

Un prêt immobilier comporte également des avantages fiscaux. En vertu de l'article 24 (b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1961, vous pouvez bénéficier de la déduction fiscale d'un maximum de Rs. 2 Lakh vers le total des intérêts payables sur le prêt immobilier. De plus, en vertu de l'article 80C de la LIR, on peut également demander une déduction de Rs. 1 50 000 sur le capital remboursé.

Facile à acheter une maison tôt dans la vie

Épargner suffisamment pour une maison peut prendre plusieurs années avant d'atteindre le montant requis. Alors qu'un prêt immobilier vous permettra d'acheter votre propre maison même dans la vingtaine. Emprunter un prêt immobilier peut vous aider à réaliser votre rêve d'avoir votre maison tôt dans la vie. En outre, le taux d'intérêt sur un prêt immobilier est moins cher que tout autre type de prêt en Inde.

Des banques réputées comme Axis Bank proposent des prêts immobiliers à des taux attractifs. Ils vous fournissent également des calculateurs EMI de prêt immobilier pour vous aider à calculer EMI et à mieux planifier. Par conséquent, même si vous avez suffisamment de fonds, vous ne devez pas compromettre votre liquidité, dont vous pourriez avoir besoin à tout moment. Donc, avant d'acheter une maison, pesez tous les avantages et les inconvénients du paiement intégral à l'avance et de l'achat par le biais d'un prêt immobilier.