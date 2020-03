Prétendre excessivement souverain, est-ce anti-souverain?

(Expansion) – La vision de la souveraineté énergétique peut coexister avec des entreprises privées et, de plus, la souveraineté énergétique dépend des investissements privés pour réussir. Cela peut sembler une énorme contradiction, mais la vision souveraine et, en outre, les objectifs sociaux de l’État doivent non seulement inclure les investissements privés dans le secteur de l’énergie, mais doivent également les envisager dans le cadre d’une stratégie de souveraineté énergétique solide et viable.

Non, ce n’est pas contradictoire. Je l’appelle l’énergie sociale, comprise comme une vision transdogmatique, c’est-à-dire sans catégories ni étiquettes de gauche ou de droite, publiques ou privées, les bénéficiaires et les perdants, parce que dans le grand projet Nation, tout le monde doit atteindre le but ultime d’un secteur plus fort, plus rentable pour l’État, plus porteur de création d’emplois bien rémunérés, de croissance économique et d’opportunités.

Être souverain ne signifie pas s’isoler des acteurs qui peuvent aider à atteindre cette souveraineté.

La souveraineté n’est pas et ne peut pas être synonyme de monopoles d’État absolus. La souveraineté n’est pas synonyme de saper les emplois créés par les entreprises privées.

La souveraineté n’est solide que dans la mesure où elle est viable à long terme sans violer d’autres objectifs de l’État tels que garantir la sécurité publique, l’éducation, la santé, etc.

Jusqu’ici le contexte, mais est-ce juridiquement possible? Pour répondre de manière appropriée, nous devons parler le langage de la loi sur l’énergie.

Si nous parlons, par exemple, que le Mexique nécessite l’extension des lignes de transmission, la rénovation des anciennes, l’amélioration des infrastructures pour réduire les pertes de transmission, l’intégration de systèmes et de technologies qui économisent des millions de pesos dans le fonctionnement du système électrique national, tels que les réseaux Réseaux intelligents ou technologies à courant continu (HV-DC), l’article 27 de la Constitution indique lui-même que le service de transport et de distribution est réservé à l’État, mais que des alliances avec des particuliers peuvent être faites.

Cela signifie que même si les entreprises privées peuvent contribuer à la conception, à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de nouvelles infrastructures, l’infrastructure de transport et le service de transport resteront toujours entre les mains de l’État.

On peut en dire autant de la construction d’infrastructures de nouvelle génération qui seront exploitées exclusivement par la CFE et qui lui seront livrées «clé en main» une fois construites, ce qui ne viole bien sûr pas la vision de la domination de l’État au service de la production d’électricité (qui n’est pas un service public).

Cela peut prendre la forme de co-investissements énergétiques entre les secteurs public et privé, ce qui encouragerait de nouveaux investissements d’entreprises privées dans la construction d’infrastructures, qui est l’un des grands créateurs d’emplois sociaux et régionaux.

En termes de production privée, il suffit que les contrats, les règles et l’état de droit soient respectés comme expressément indiqué dans le Plan National de Développement 2018-2024, en tant que promoteur de nouveaux investissements.

Les privés sont des alliés naturels de l’État et non des rivaux pour gagner. Ce qu’il faut surmonter, ce sont les visions dogmatiques unilatérales qui ne génèrent pas de croissance économique.

Disons-le de manière plus transparente. L’État, dans cette nouvelle vision de la souveraineté énergétique, a deux options: (a) Allouer des ressources financières infinies (mais limitées) pour devenir un monopole solide mais potentiellement inefficace et ainsi détourner les ressources qui devraient ou pourraient être allouées à d’autres domaines des priorités telles que la santé, la sécurité publique, l’éducation, en prétendant qu’elle renforce la souveraineté énergétique, ou; (b) s’appuyer sur le secteur privé qui, dans le cadre du cadre juridique idéal et des garanties de règles claires et du respect des contrats, est celui qui investit des ressources dans la création d’infrastructures et le développement de certaines entreprises, ce qui permet à l’État de ne pas détourner les ressources précieux dans d’autres domaines prioritaires.

Voyons, si vous choisissez (a), le sentiment que la véritable souveraineté énergétique est atteinte est créé, mais c’est fictif, étant donné que les ressources fédérales sont limitées, le maintenir est lourd et viole même la responsabilité sociale de l’État en ayant Que de consacrer des ressources à d’autres domaines.

Si (b) est choisi, puisque la propriété des nouvelles infrastructures de transport, de production et même d’hydrocarbures appartient et restera de la Nation (par mandat constitutionnel exprès en vigueur, art. 27 et 28), l’État atteint son Vision de la souveraineté énergétique sans violer d’autres responsabilités.

En résumé, la souveraineté, un concept complexe, insaisissable et hautement politisé, devrait impliquer que le Mexique dans son ensemble est fort, solide et indépendant et qu’il réalise la justice et une croissance durable et à long terme au profit de toute sa population.

La souveraineté d’un seul secteur (énergétique) qui ouvre la possibilité que l’État soit faible, dépendant et non durable dans d’autres domaines, y compris celui qu’il avait initialement l’intention de sauvegarder, est, en définitive, anti-souverain.

Les Mexicains les plus nécessiteux exigent que la dette sociale historique se matérialise sous forme d’éducation, d’emplois bien rémunérés, de réelles opportunités et de santé immédiate et de qualité.Je ne vois personne demander à recevoir le baril de pétrole dogmatique qui, selon eux, leur appartient.Note de l’éditeur: Claudio Rodríguez Galán est un partenaire de Thompson & Knight Energy Practice. Écrivez à claudio.rodriguez@tklaw.com Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur.Voir plus d’informations à ce sujet et sur d’autres sujets dans la chaîne d’opinion

