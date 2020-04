Prêts hypothécaires de premier rang: le nombre de bénéficiaires de la suspension des versements a été augmenté

30 avril 2020, par Alessandra Caparello

Avec la conversion en loi du soi-disant ‘Décret de liquidité «, Ou la loi 27/2020 publiée au Journal officiel, l’audience des bénéficiaires de la suspension des premiers versements de crédits immobiliers a été élargie.

Hypothèques de premier rang: du décret Cura Italia…

Initialement, le décret Cura Italia prévoyait la possibilité de demander la suspension des versements de prêt accès à la banque pour acheter une maison en toute urgence COVID-19.

Les emprunteurs en difficulté économique en raison du coronavirus peuvent demander de suspendre le paiement des versements hypothécaires pour une période pouvant aller jusqu’à 18 mois. Pour la suspension des versements, le gouvernement a renforcé le fonds de solidarité pour les hypothèques de premier rang, le soi-disant Fonds Gasparrini. Peut demander la suspension de l’hypothèque:

les travailleurs subordonnés et parasubordonnés qu’ils ont perdu mon emploi

ceux qui, à cause du Coronavirus, ont souffert d’un suspension du travailou une réduction des heures pour une période d’au moins trente jours

indépendants et indépendants qui certifient eux-mêmes avoir enregistré, dans un trimestre suivant le 21 février 2020, un baisse du chiffre d’affaires de plus de 33%en raison des restrictions introduites pour endiguer la propagation de Covid-19.

La demande de suspension du paiement des échéances hypothécaires prévue par la DL Cura Italia il s’agit exclusivement d’hypothèques pour l’achat du premier logement pour un montant prévu jusqu’à 250 000 euros et il n’y a aucune limite basée sur l’ISEE du demandeur.

… au décret de liquidité

Maintenant, selon la nouvelle réglementation, ils sont admis au suspension d’hypothèque jusqu’à 400 000 milliers d’euros (le seuil précédent était de 250 000 euros) ainsi que les prêts accordés par le biais du Fonds de garantie pour l’achat de premiers prêts immobiliers, géré par CONSAP spa.

En conséquence, le nouveau formulaire de demande de suspension des versements pour les hypothèques de premier rang a été mis à disposition.

