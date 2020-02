PrettyLittleThing fait un don à un organisme de bienfaisance pour soutenir Caroline Flack

Le détaillant fait don de 100% des bénéfices de son dernier montage avec l’ancienne candidate de Love Island, Molly-Mae Hague

// PrettyLittleThing & In The Style reversent des bénéfices à un organisme de bienfaisance en santé mentale après le décès de Caroline Flack

// In The Style a lancé un t-shirt “Be Kind” en édition limitée – inspiré de la publication Instagram de Flack en décembre

PrettyLittleThing fait partie des détaillants en ligne qui reversent des bénéfices à des œuvres de bienfaisance en santé mentale cette semaine, après le décès de la présentatrice de télévision Caroline Flack.

Le détaillant de mode en ligne fait don de 100% de ses bénéfices de son dernier montage avec l’ancienne candidate de Love Island, Molly-Mae Hague, à Mind, une organisation caritative de santé mentale.

Pendant ce temps, un autre détaillant en ligne, In The Style, a lancé un t-shirt «Be Kind» en édition limitée – inspiré du post Instagram de Flack en décembre – promettant de reverser 100% des bénéfices aux Samaritains.

Il s’est vendu en moins de 24 heures et a recueilli plus de 100 000 £ pour l’association caritative.

“C’est une cause tellement importante et, bien que dans des circonstances dévastatrices, je suis tellement fier qu’In The Style puisse utiliser notre plateforme pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale et pour soutenir les Samaritains”, a déclaré le directeur général d’In The Style, Adam Frisby.

Le tshirt se vend à 10 £, tous les frais de port sont supprimés et sera réapprovisionné aujourd’hui.

Hague a fait l’annonce via sa page Instagram, qui se lisait comme suit: “PrettyLittleThing et moi avons décidé de reverser 100% des bénéfices de notre dernier montage ensemble à Mind charity.”

«Lancés aujourd’hui, les dons aideront Mind à fournir des conseils et du soutien à quiconque éprouve des problèmes de santé mentale.

«Nous continuerons de soutenir cette question qui nous tient à cœur.»

