Prévention du crime pour les travailleurs des petites entreprises

Le système de canon à brouillard a un impact marqué sur la sécurité des travailleurs dans les commerces de détail. Photo fogcannon.co.nz

Une initiative de prévention du crime visant à améliorer la sécurité des travailleurs dans les petites entreprises comme les laiteries, les magasins d’alcools et les stations-service doit être déployée dans des centaines d’autres endroits.

Le ministre de la Police, Stuart Nash, a annoncé un nouveau financement pour les canons à brouillard dans les commerces de détail où les travailleurs sont exposés à un risque élevé de vol aggravé.

“Nous doublons presque le nombre de canons à brouillard à installer grâce à un financement supplémentaire”, a déclaré Nash. «On estime que 470 locaux commerciaux supplémentaires seront éligibles. Des canons à brouillard ont déjà été installés dans 523 emplacements.

«Les canons à brouillard ont été activés par les travailleurs de 29 entreprises et dans tous les cas, il n’y a eu aucune blessure au personnel et des pertes de biens minimes pour les propriétaires d’entreprise. Le système de canon à brouillard a un impact marqué sur la sécurité des travailleurs dans les commerces de détail.

«Les vols commerciaux aggravés sont à leur plus bas niveau depuis cinq ans. Nous avons connu une diminution importante du nombre de vols. Il y a eu 21 vols en décembre 2019, soit une baisse de plus de 70% par rapport aux 78 vols en avril 2017.

«Il y a eu une réduction de 21% des vols qualifiés aggravés en 2019, par rapport à l’année précédente. Depuis avril 2017, la police a identifié et traité 1277 délinquants.

«De nombreux vols sont alimentés par le désir de gagner rapidement de l’argent pour nourrir une habitude de drogue. L’analyse des eaux usées indique que la consommation de méthamphétamine a diminué de 17% au cours de la première année complète de tests à l’échelle nationale. C’est encore tôt mais c’est dans la bonne direction.

«Des ressources policières supplémentaires ont également permis de recentrer l’attention sur les vols aggravés. Cela comprend plus de détectives, plus de personnel pour travailler avec les jeunes et des policiers qui travaillent avec des propriétaires de petites entreprises et des groupes industriels.

«La police facilite le signalement des délits avec le nouveau numéro 105 (dix-cinq). Ils exhortent la communauté à dénoncer les personnes qui tentent de vendre des marchandises en vrac ou à prix réduit comme des cigarettes ou de l’alcool, qui ont probablement été volées.

«La plupart des canons à brouillard, environ 82%, ont été installés dans des superettes et des laiteries. Quinze pour cent se trouvent dans des stations-service et trois pour cent dans des magasins d’alcool.

«La police fournit également d’autres conseils en matière de prévention du crime aux propriétaires d’entreprise. Cela inclut des options telles que des caméras de vidéosurveillance, la sécurisation du tabac dans une boîte de verrouillage, le verrouillage des caisses enregistreuses, la suppression des affiches publicitaires qui bloquent les fenêtres et l’ajout de miroirs aux angles morts.

«Près de la moitié des canons à brouillard actuellement installés se trouvent dans les districts de police des comtés de Manukau, Waikato et Bay of Plenty, et d’autres sont répartis dans tout le pays. Le financement supplémentaire de 1,9 million de dollars provient du Fonds pour les produits de la criminalité.

«Les canons à brouillard émettent un nuage de vapeur non toxique et un bruit aigu pour dissuader les contrevenants et minimiser le risque de violence pour les travailleurs. Ils créent effectivement une barrière et une zone interdite qui confond le délinquant et permet aux travailleurs de s’échapper.

«Toutes les entreprises ne sont pas éligibles. Les propriétaires s’adressent aux policiers qui effectuent une évaluation basée sur les risques, par exemple s’ils ont été volés dans le passé et le nombre d’appels de la police à des incidents dans un rayon de 100 mètres du magasin.

«Nous avons élargi le soutien aux entreprises à risque en 2018 après que trois seulement aient profité d’un programme antérieur. Ce régime exigeait une contribution initiale d’environ 2 000 $ et les propriétaires de magasins ne pouvaient pas se permettre d’y participer. Dans le cadre du nouveau régime, les propriétaires d’entreprise ne paient pas plus de 250 $. Les canons à brouillard coûtent environ 4000 $.

«Le gouvernement de coalition se concentre également sur d’autres moyens d’améliorer la sécurité de la communauté et de prévenir la criminalité. Nous formons des policiers supplémentaires, ciblant le crime organisé comme les gangs derrière le commerce de méthamphétamine et resserrant les contrôles sur les armes à feu », a déclaré Nash.