Prévisions de hausse des prix du Bitcoin

Tim Draper soutient la montée de Bitcoin à six chiffres

La principale crypto-monnaie du marché, Bitcoin, est diagnostiquée avec un prix qui souffrira d’une augmentation continue. Le célèbre capital-risqueur, Tim Draper, est celui qui a diagnostiqué les symptômes des prix du Bitcoin (BTC), prédisant une hausse à six chiffres. C’est ce qu’il a fait lors de la semaine de la blockchain virtuelle.

En 2018, Tim Draper a fait un appel public audacieux, que le prix du Bitcoin atteindrait 250 000 $ fin 2022 ou début 2023. À ce jour, il s’en tient à cela:

“C’est ma prédiction. Poursuivant avec ça. Je suis sûr que cela arrivera. Cela se produit. C’est plutôt amusant. “

Il a établi quelques raisons principales qui pourraient conduire ce genre d’action sur les prix.

Draper estime que le plan de relance massif du gouvernement américain cela dégradera la valeur du dollar et “enverra des gens à la cryptographie”. Il s’attend également à ce que Bitcoin connaisse une adoption commerciale mondiale massive dans ce délai.

Andreas Antonopoulos a déclaré qu’il est immoral de travailler pour des entreprises comme Chainalysis

Dans une interview, Andreas Antonopoulos a comparé travailler chez Chainalysis à travailler pour un fabricant d’armes ou une entreprise qui construit des cages pour des camps de concentration.

Andreas Antonopoulos, peut-être, l’éducateur le plus connu de Bitcoin (BTC), a eu des mots très durs pour des entreprises comme Chainalysis, qui aident à anonymiser les transactions Bitcoin:

“Des entreprises comme Chainalysis et d’autres sont fondamentalement dans une course aux armements contre la vie privée. Et ce qu’ils font, c’est de fournir aux pires dictateurs et régimes du monde, directement ou indirectement, des informations qui violent les droits civils de millions de personnes. »

Il a également ajouté qu’à son avis, il est immoral de travailler pour une entreprise comme celle-ci:

“Tout comme je considérerais comme immoral de travailler pour un fabricant d’armes ou une entreprise qui construit des cages pour les camps de concentration de réfugiés.”

PlanB prédit le prix moyen de Bitcoin à 288 000 $

Le prix du Bitcoin a plusieurs analystes qui diagnostiquent des augmentations. Présentant sa dernière mise à jour du modèle de tarification populaire, l’analyste de PlanB ajoute de l’or et de l’argent et triple presque ses prévisions précédentes.

La dernière version d’un modèle de tarification Bitcoin (BTC) prévoit un prix moyen de 288 000 $, et cela pourrait arriver cette année.

Dans un article de blog présentant la troisième incarnation du modèle stock-to-flow (S2F) le 27 avril, l’analyste PlanB a révélé de nouveaux calculs qui augmentent encore ses prévisions.

Cette fois, l’or et l’argent se sont réunis, se combinant avec BTC pour créer le nouveau modèle d’actifs croisés B2 S2F ou S2FX.

Stock-to-flow calcule une valeur basée sur l’offre de nouveaux Bitcoins qui entrent en circulation par le biais de l’exploitation minière par rapport à l’offre existante, ou “stock”.

Les prévisions de prix BTC sont nettement supérieures à 55 000 $ dans l’étude initiale. L’analyse souligne que le modèle S2FX est une première étape qui n’a pas encore été reproduite et examinée par une autre.

Le BitFlyer Exchange japonais lance un service de conseil

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au Japon et l’un des plus grands courtiers Bitcoin du monde, a annoncé que sa branche blockchain commencerait à fournir des services de conseil pour répondre aux demandes des startups pour la technologie de chaînes de blocs.

Selon un communiqué de presse, bitFlyer Blockchain a déclaré qu’il offrirait un cinquième service – conseil – en plus des services BaaS, Joint Business, miyabi Core et RegTech disponibles dans l’entreprise.

Son objectif est de cibler les entreprises qui démarrent de nouvelles entreprises et révolutionnent la gestion des tâches dans des secteurs tels que la finance, la fabrication, la technologie, l’immobilier et le public.

