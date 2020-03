Princess Cruises suspend ses opérations mondiales en raison d’un coronavirus

Le Grand Princess s’est vu refuser l’entrée dans la baie de San Francisco mercredi dernier sur le chemin du retour d’Hawaï, les autorités ayant découvert que certains passagers et membres d’équipage avaient développé des symptômes pseudo-grippaux et que les clients d’une précédente croisière au Mexique à bord du même navire qu’ils avaient testé positif pour le coronavirus.

Le navire de croisière Diamond Princess, qui avait autrefois le plus grand nombre d’infections en dehors de la Chine, a été mis en quarantaine au large des côtes du Japon par la maladie en février. Parmi les personnes à bord, environ 700 ont été infectées et six sont mortes.

Lire: AMLO demande que le bateau de croisière soit autorisé à débarquer à Cozumel.

La compagnie de croisière a déclaré que la suspension était une mesure de précaution.

“Notre intention est de rassurer nos clients fidèles, les membres de notre équipe et nos actionnaires mondiaux de notre engagement envers la santé, la sécurité et le bien-être de tous ceux qui naviguent avec nous”, a déclaré Jan Swartz, président de Princess Cruises.

