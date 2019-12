Principaux conseils pour créer des annonces de recherche réactives Google efficaces

Les annonces de recherche responsive (RSA) de Google ont officiellement remplacé les anciennes annonces de recherche statique élargie comme format par défaut sur le Réseau Display de Google. Les nouvelles annonces de recherche réactives offrent aux spécialistes du marketing une plus grande flexibilité lors de la création d'annonces hautement personnalisées pour des publics cibles.

Vous pouvez tester jusqu'à 15 titres différents et quatre descriptions différentes, qui peuvent apparaître dans plusieurs combinaisons. Le modèle d'apprentissage automatique de Google teste chaque combinaison, ce qui permet de mieux comprendre quelles annonces résonnent auprès de vos clients. Bien que plus de tests soient toujours meilleurs, vous devez connaître certaines astuces pour tirer le meilleur parti des annonces de recherche réactives.

Voici quelques conseils pour vous aider à créer les annonces de recherche réactives les plus efficaces.

Créez au moins 5 titres d'annonces réactives uniques

Les annonces de recherche réactives permettent jusqu'à trois titres par annonce. Cependant, plus vous fournissez de titres, plus les combinaisons de titres et de descriptions de l'apprentissage automatique de Google peuvent être assemblées et testées. Cela vous donne encore plus d'occasions de trouver des annonces qui toucheront et attireront votre public cible.

Avec l'outil de recherche d'annonces réactif de Google, vous pouvez créer jusqu'à 15 titres. Mais 8 à 10 titres devraient suffire pour créer un ensemble diversifié d'actifs. Assurez-vous qu'au moins cinq de ces titres sont complètement uniques – ce qui signifie qu'ils ne doivent pas répéter les phrases clés trouvées dans vos autres titres. Sinon, ils sont susceptibles d'être bloqués dans le processus d'examen de Google.

Tout comme le format d'annonce de recherche étendu sur Google, les RSA ont une limite de titre de 30 caractères. N'écrivez pas à cette limite à chaque fois, cependant. La création de titres de différentes longueurs permet au modèle d'apprentissage automatique de Google de tester ceux qui fonctionnent le mieux, fournissant des informations précieuses pour les futures campagnes. Le fait d'avoir des titres de longueurs différentes augmente également les chances que votre annonce de recherche réactive atteigne ce troisième titre dans une recherche.

Astuce bonus: Essayez d'utiliser des combinaisons de titres et de descriptions qui ont réussi dans vos annonces textuelles grand format pour la recherche. Si un titre ou une description fonctionnait bien dans ce format, il devrait également bien fonctionner, voire mieux, dans un RSA. Notez que vous pouvez et devez continuer à diffuser des annonces ciblées sur les recherches. Google recommande en fait d'avoir deux annonces textuelles grand format et une annonce de recherche responsive par groupe d'annonces.

Astuce bonus-bonus: Incluez vos mots clés cibles dans au moins deux de vos titres, mais fournissez également trois ou quatre titres sans mots clés cibles. Sinon, vos annonces sont plus susceptibles d'être répétitives. Et, comme nous le savons tous, Google n'aime pas la redondance dans le texte.

Faites preuve de créativité avec le titre et la copie de description

Les titres et les descriptions peuvent apparaître ensemble dans n'importe quel ordre dans les annonces de recherche réactives. (Remarque: un corollaire à cela – "épingler" – est détaillé plus loin dans ce post). Vous devez donc vous assurer que toutes les options de composants publicitaires sur lesquelles vous vous installez peuvent fonctionner ensemble. Évitez de créer des titres et des descriptions trop similaires, car, encore une fois, Google ne diffusera pas votre annonce en cas de redondance d'informations entre les deux.

Les annonces de recherche réactives de Google autorisent deux champs de description et vous pouvez tester jusqu'à quatre descriptions à la fois. Tester différents titres et descriptions peut conduire à une annonce avec un impact beaucoup plus important, essayez donc d'utiliser tous les outils et les limites qui vous sont fournis. Encore une fois, mélangez les longueurs et la langue dans chaque titre et description pour donner au modèle d'apprentissage automatique de Google quelque chose à travailler alors qu'il essaie de générer la combinaison optimale.

Astuce bonus: N'oubliez pas que dans les annonces de recherche réactives, vous obtenez deux descriptions à exécuter au lieu d'une. Chaque description peut contenir jusqu'à 90 caractères, soit 10 caractères de plus que ce qui est autorisé dans les annonces textuelles grand format. Utilisez des descriptions pour mettre en évidence des propositions de valeur, telles que des remises ou la livraison gratuite, ou pour résoudre des problèmes pour le client, par exemple. retours faciles. Et toujours fournir un appel à l'action. Par exemple, ne vous contentez pas d'attirer l'attention sur votre produit (chaussures pour femmes), encouragez le consommateur à "Acheter chaussures de femme."

Donnez de la puissance à vos annonces réactives

Google vous permet d'évaluer les annonces lors de leur création. Cet outil pratique, connu sous le nom de force de l'annonce, mesure la qualité, la pertinence et la diversité du contenu de votre annonce de recherche réactive et peut vous conseiller sur la façon de dynamiser votre campagne. Par exemple, la force de l'annonce indiquera si vous devez créer plus de titres pour votre campagne; si vous n'avez pas suffisamment de titres ou de descriptions uniques; si vous oubliez d'ajouter l'URL finale; ou si vous n'avez pas assez de mots clés.

L'outil de puissance publicitaire de Google propose un graphique circulaire simple avec un indicateur dynamique qui indique au cours de la modification si votre annonce est moyenne, bonne ou forte.

Quand épingler les titres et les descriptions dans les RSA

Comme indiqué précédemment, les titres et les descriptions peuvent apparaître dans n'importe quel ordre dans les annonces de recherche réactives. C'est vrai par défaut, mais vous pouvez contrôler où des informations spécifiques apparaissent dans l'annonce en les épinglant. Donc, si vous avez une phrase qui doit apparaître dans chaque annonce, comme une clause d'exclusion de responsabilité ou une date d'expiration de coupon, vous pouvez y arriver en l'épinglant dans l'annonce, en utilisant l'icône Épingler. Cela garantit que la phrase apparaîtra à la position souhaitée dans chaque annonce.

L'épinglage est un outil utile, mais il en résulte également moins de titres ou de descriptions correspondant à chaque recherche. Alors, utilisez-le avec parcimonie. Si vous souhaitez épingler, essayez de mélanger les choses en épinglant du texte à différentes positions dans l'annonce afin que différentes combinaisons apparaissent – et l'apprentissage automatique de Google peut vous dire quelle position épinglée est la plus performante.

Enregistrez votre travail!

Pour une raison quelconque, Google nous a repris les 97 jours de MS Office et il n’enregistre pas automatiquement la copie RSA lorsque vous la créez. Donc, ramenez l'ancien mantra "Enregistrer tôt, enregistrer souvent" pour vous assurer de ne pas quitter accidentellement l'onglet pour regarder Facebook et perdre toute votre copie publicitaire incroyablement créative.