Principes de base de la souscription de compte marchand – Communauté Business 2

Si vous exploitez une entreprise, vous avez probablement ou avez besoin d’un compte marchand avec un processeur de paiement pour que votre entreprise accepte les paiements. Avant que le processeur de paiement puisse créer un compte marchand et fournir un identifiant de marchand (MID), le marchand passe par ce qu’on appelle un processus de souscription.

Le processus de souscription implique une analyse et une évaluation minutieuses des demandeurs de comptes marchands pour s’assurer que les entreprises qui souhaitent accepter les paiements des clients sont viables et capables de respecter certaines normes de base.

Souscription dans le traitement des paiements

Le processus de souscription est l’endroit où un processeur de paiement évalue le risque potentiel associé à un commerçant. Les commerçants acceptant des paiements doivent être en mesure de remplir leurs obligations financières; pour les frais qui pourraient résulter de remboursements excessifs et d’opérations de rétrofacturation, par exemple. Le processus de souscription des comptes marchands répond à ces préoccupations avec une diligence raisonnable.

C’est pourquoi les informations sont requises du commerçant avant la création d’un compte marchand. Le souscripteur évaluera les informations collectées pour chaque commerçant telles que:

Ans d’activité: Plus une entreprise existe depuis longtemps, moins le risque de traitement associé est important. Les entreprises qui fonctionnent depuis 2 ans ou plus ont tendance à avoir un flux de trésorerie stable et des coûts définis.Type d’entreprise: Les produits et services vendus et le type de clients servis. Certains types d’entreprises sont considérés comme présentant un risque plus élevé par les institutions financières et les processeurs de paiement et peuvent donc nécessiter plus d’informations dans la demande.Méthode de facturation: Votre entreprise facture-t-elle trimestriellement ou annuellement? Plus le cycle de facturation est long, plus le risque est élevé.Historique de rétrofacturation: y a-t-il eu par le passé des problèmes de refacturation (c.-à-d. taux supérieur à 1%).Score de crédit pour le propriétaire: La cote de crédit du propriétaire d’entreprise est un facteur d’évaluation du risque; plus le pointage de crédit est élevé, mieux c’est.

Le processus de souscription peut sembler inutile, mais il s’agit d’une étape critique dans la création d’un compte marchand. Les bons fournisseurs marchands peuvent normalement faire tout cela et vous faire approuver très rapidement.