Pris pour l’exploitation de crypto-monnaies avec les serveurs Baidu

Les crypto-monnaies sont l’une des avancées technologiques les plus importantes de ces dernières décennies. Ils servent à créer des applications décentralisées ou des contrats intelligents, également en tant qu’actif financier. Cependant, il y a des extrêmes à en bénéficier, comme l’a fait l’employé de Baidu, enfermé pour avoir volé de la puissance de calcul à la mienne.

La valeur des crypto-monnaies

Très peu aujourd’hui peuvent nier la valeur des crypto-monnaies dans le monde moderne. Reconnue comme une nouvelle technologie avec des dizaines d’utilisations différentes. Également en tant que monnaies virtuelles avec leur propre valeur, qui peuvent être utilisées pour acquérir des biens et des services, ou pour être échangées contre de l’argent Fiat.

C’est la raison pour laquelle, ces dernières années, le nombre d’échanges de crypto-monnaie a proliféré. Ainsi que celle des traders de crypto-monnaies, à la recherche de profit sur la vente et l’achat de produits financiers liés au monde de la crypto. Soit par l’acquisition directe de monnaies virtuelles, soit par l’utilisation d’instruments tels que de futurs contrats.

De plus, et au-delà, les crypto-monnaies se sont avérées extrêmement utiles ces dernières années. Surtout, comme moyen d’effectuer des transactions financières internationales, sans avoir à supporter les lourds mécanismes pour effectuer des virements transfrontaliers à partir des banques traditionnelles.

Permettant ainsi la création d’entreprises, la localisation du capital, et bien sûr, la réalisation de dons internationaux, pratiquement instantanément et avec de faibles commissions. Quelque chose que le système financier traditionnel ne peut pas se vanter, lent et coûteux selon les normes du monde moderne.

Vol à Baidu

En regardant tous les utilitaires des crypto-monnaies, il n’est pas surprenant qu’un employé de Baidu, le moteur de recherche chinois équivalent à Google, tente d’extraire des crypto-monnaies à l’aide des serveurs de la société. Réussir à exploiter Monero d’une valeur de 14 300 $, en utilisant au moins 200 serveurs d’entreprise.

Baidu est l’une des plus grandes entreprises en Chine, avec suffisamment de serveurs pour exploiter de grandes quantités de crypto-monnaies.

Le nom de cet employé est An Bang, ingénieur principal en maintenance des moteurs de recherche. Qui a profité de sa position pour installer, entre avril et juin, des scripts de minage Monero sur les serveurs de l’entreprise. Ce qui a été détecté par Baidu, la société contactant la police, qui a finalement arrêté Bang.

En raison de ses actions criminelles, Bang a été condamné à une amende de 1 570 $ et condamné à trois ans de prison, pour avoir illégalement pris le contrôle de systèmes informatiques.

Montrant ainsi que certaines personnes seraient prêtes à le faire pour tirer un profit des crypto-monnaies. De plus, les conséquences terribles qu’une mauvaise décision à cet égard peut avoir. Faire de nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

