Prise de décision en temps de crise

À titre de mise en garde, il convient de noter que, pour le leader, prendre des décisions difficiles en cas d’urgence peut être une expérience qui le fait se sentir seul et avec un lourd fardeau sur les épaules.

En d’autres termes, le gestionnaire doit être conscient que le poids de l’échec, au cas où la décision se révélerait erronée, sera le sien seul. En revanche, si le résultat est positif, vous devez partager le crédit avec votre équipe.

La meilleure façon de faire face à des situations critiques sera toujours avec le soutien de la préparation qui, sans aucun doute, nécessite de construire en période de calme relatif. La prévention et la prévision sont des outils indispensables pour les organisations d’aujourd’hui, car les crises ne sont pas faciles à prévoir.

Bien sûr, les défis et les difficultés sont inévitables; aucune entreprise n’est à l’abri de moments difficiles. Le leadership et la capacité de prendre des décisions opportunes et intelligentes seront la clé du renforcement de la structure organisationnelle d’une entreprise, la rendant résistante à pratiquement toutes les éventualités.

Note de l’éditeur: José Guillermo Fournier Ramos est professeur à l’Université Anahuac Mayab. Vice-président de Masters A.C., une association civile promouvant une communication efficace et un leadership social. Il est également consultant en communication et image, analyste et docteur en gouvernement. Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur.

