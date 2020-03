Prise en charge de Binance et Huobi pour les pousses de fourches dures Prix STEEM

Faits saillants:

Les échanges distribueront la nouvelle crypto-monnaie dans la même proportion aux propriétaires de STEEM.

Avec la fourche qui fonctionnera ce 20 mars, la nouvelle blockchain Hive sera activée.

Les maisons de change de crypto-monnaies Binance et Huobi ont annoncé ce 19 mars qu’elles soutiendraient la hardfork qui marquera l’écart entre le PDG de Tron Justin Sun et la communauté Steem. Avec l’annonce des échanges cryptographiques, le prix de la crypto-monnaie du réseau, STEEM, a grimpé, atteignant une augmentation de plus de 130%.

Dans des déclarations publiées par Binance et Huobi, ils ont indiqué qu’ils soutiendraient la fourche, conduite par l’équipe Hive.io, qui aura lieu ce vendredi 20 mars à 14h00 (UTC) et distribuera le nouveau jeton HIVE aux utilisateurs qui possèdent STEEM. D’autres maisons de change, telles que Bithumb et ProBit Exchange, ont également annoncé leur soutien à la hard fork.

Nous prendrons une capture d’écran de tous les jetons STEEM détenus par les utilisateurs de Binance au moment du crash final de Steem avant 2020/03/20 14h00 (UTC) et distribuerons les jetons HIVE dans un rapport de 1 STEEM = 1 HIVE. Les dépôts et retraits STEEM seront suspendus du 20/03/2020 à 13h30 (UTC) et rouvriront une fois la fourche terminée. Veuillez noter que le trading STEEM ne sera pas affecté pendant le hard fork.

Déclaration de Binance et Huobi en soutien à la communauté Steem.

Il est à noter que la distribution de la nouvelle crypto-monnaie HIVE sera proportionnelle au solde en tige que possèdent les membres de la communauté, car ce sont les comptes actifs qui sont admis pendant le hard fork, qui n’inclut pas les comptes qui ont STEEM et qui sont liés à la Fondation Tron.

Une fois la transition terminée, les deux chaînes seront complètement indépendantes. Après l’indépendance, Hive sera open source et tout le monde pourra faire des suggestions d’amélioration à volonté de la communauté.

Suite aux annonces, le prix STEEM a grimpé en flèche. En peu de temps, il a augmenté de 85%, atteignant même une augmentation de 135% en moins de 24 heures. L’actif cryptographique est passé de 0,1894 $ à 0,3017 $, au moment de la rédaction de cette note.

Le Steem a culminé à 0,4121 $ le 19 mars, la valeur la plus élevée depuis avril 2019, une augmentation qui a coïncidé avec l’annonce des maisons de change. De même, le volume quotidien des transactions était jusqu’à cinq fois supérieur à celui enregistré la veille, approchant les 155 millions de dollars, selon les données de CoinMarketCap.

La hausse des prix STEEM a coïncidé avec les annonces de soutien des maisons de change à la hard fork Hive, qui auront lieu ce vendredi 20 mars. Source: Coinmarketcap.

Comme CryptoNews l’a récemment rapporté, la communauté Steem a décidé de développer une nouvelle blockchain appelée “Hive” ou Hive. Comme Steem, cette nouvelle blockchain utilisera un mécanisme de consensus appelé DPoS (Delegated Proof of Participation). L’équipe de développement est composée de membres de la communauté elle-même, dont plus de 30 développeurs. Ce sera un réseau complètement indépendant de Steermit Inc., propriété de la Fondation Tron.

De plus, la communauté a accepté de mettre en place un mécanisme pour prévenir d’éventuelles attaques grâce à la participation des maisons de change à la prise de décision. Pour ce faire, ils utiliseront “un délai de 30 jours pour que le jeton soit valide comme droit de vote”, comme indiqué dans leur annonce officielle.

Ce délai minimise le risque de centralisation en donnant à la communauté le temps d’évaluer et de discuter des propositions, avant d’aller de l’avant avec des changements importants dans la chaîne, empêchant ainsi des événements tels que ceux qui ont conduit à une controverse entre la communauté Steem et la Fondation. Tron.

Jusqu’à présent, Justin Sun, l’autre partie impliquée dans cette affaire, n’a fait aucun commentaire public. Okex non plus, l’autre bureau de change qui a été irrégulièrement impliqué dans le conflit.