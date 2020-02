Private Equity battu, le S&P 500 a fait plus au cours de la dernière décennie

24 février 2020, par Alberto Battaglia

La bourse américaine, au cours de la décennie terminée en juin 2019, a produit des rendements supérieurs à ceux des capital-investissement – une comparaison que les actions cotées n’avaient pas gagné depuis 10 ans.

C’est un signe de force pour les actions cotées étoiles et rayures: dans la décennie considérée, les rendements annuels moyens de l’indice S&P 500 étaient de 15,5% contre les 15,3% enregistrés par le private equity dans le même période. C’est ce qui ressort des données recueillies par l’économiste Josh Lerner (Université Harvard) e Bain & Company, initialement publié par le Financial Times.

Qu’est-il arrivé?

“Il y a eu un énorme afflux d’argent dans le capital-investissement, mais quand on regarde le nombre de rendements au cours de la dernière décennie. . . il est difficile de penser qu’il y avait vraiment beaucoup d’alpha », a déclaré le professeur Lerner. Et tandis que les fonds de capital-investissement les plus performants continuent de surperformer les marchés publics, rapporte le Ft, la pire offre des rendements nettement inférieurs.

“Quiconque avait un bon stock en main l’a probablement vendu, en partie à cause des prix favorables et en partie à cause d’une récession, au cours de laquelle le même titre de capital-investissement pourrait être plus difficile à vendre”, a déclaré le auteurs de l’analyse.

En Europe, l’histoire change

Vous pouvez toujours décider de voir le verre à moitié plein. Des rendements de 15% sont toujours de “bons chiffres”, a déclaré Brenda Rainey, directrice principale du capital-investissement de Bain & Company, rappelant à quel point il n’est pas facile de concurrencer une bourse américaine avec des rendements “incroyables”.

Si la comparaison est apportée au Vieux Continent, alors, le capital-investissement continue d’être la solution la plus rentable, comme le montre le graphique ci-dessous (en rose l’indice de référence des actions britanniques, le Ftse 100).

