Prix ​​du Bitcoin inférieur à 8 000 USD suite à la chute des marchés internationaux

Les marchés internationaux sont en rouge. Et avec elles, les crypto-monnaies ont eu les dernières 24 heures avec des nombres tout aussi négatifs. Au cours de cette période, le prix du bitcoin a chuté d’environ 10%, passant de 8 687 USD à 7 816 USD, au moment de la rédaction de cet article.

Le prix du bitcoin n’était pas inférieur à la barre des 8 000 USD depuis la deuxième semaine de janvier, dans les données CoinMarketCap. Dans l’ensemble, les performances de la CTB au cours de cette année 2020 ont été positives, mais pas les meilleures parmi les principales crypto-monnaies. De même, il a même connu un pic à la mi-février, lorsqu’il a atteint plus de 10 000 USD.

La chute de ces dernières heures s’accompagne des principales crypto-monnaies, selon leur capitalisation boursière. En fait, les 10 principales crypto-monnaies par capitalisation boursière ont des pertes supérieures à 10%.

Image: CoinMarketCap.

Malgré la baisse généralisée, l’une des crypto-monnaies de cette liste est en chiffres verts. Unus sed leo (LEO) a gagné plus de 2,2% au cours des dernières 24 heures et son prix est très proche d’atteindre 1 dollar américain.

Parmi les plus perdants, se distinguent le bitcoin cash (BCH) et le litecoin (LTC). Les deux crypto-monnaies ont chuté de plus de 14% entre ce dimanche 8 et lundi 9 mars. Au cours de cette période, le BCH est passé de 315 USD et se situe à 274 USD au moment de la rédaction du présent rapport. De son côté, LTC se maintient à peine au-dessus de la barre des 50 USD.

Chute des marchés internationaux et nouveaux mouvements de PlusToken

Le jour rouge n’est pas réservé au marché des crypto-monnaies. Beaucoup attribuent la chute du marché pétrolier, des obligations internationales, des actions et autres investissements à la panique face à la croissance rapide des personnes infectées par le COVID-19 ou le coronavirus en dehors du territoire asiatique, en particulier aux États-Unis et dans certains pays européens.

Dans le cas du pétrole, le refus de la Russie de réduire la production de brut demandée par les membres de l’Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole (OPEP) a permis aux futurs prix du pétrole de chuter de plus de 30%. Les actions de sociétés pétrolières telles que BP, Shell, Chevron ou Exxon Mobil ont également chuté de façon spectaculaire, pour n’en nommer que quelques-unes.

Un autre événement auquel ils ont attribué une influence sur le marché du bitcoin est lié au système de ponzi chinois PlusToken, comme cela s’est produit en décembre dernier. Selon l’enquêteur ErgoBTC, de OXT Research, ces derniers jours, les adresses associées à PlusToken ont réexécuté les transactions de mixage pour effacer la piste du BTC qui a arnaqué leurs victimes.

Au-delà des raisons, pour le moment, l’ensemble du marché a souffert. Le cas de LEO en chiffres verts est le seul si l’on porte la liste des 100 premières crypto-monnaies du marché, hors stablecoins, dont la valeur cherche une parité permanente avec le dollar.