Prix ​​du Bitcoin: Qu’est-ce qui l’a poussé?

Ces dernières heures, le prix du Bitcoin a dépassé la résistance psychologique de 9 000 $ et est actuellement évalué à environ 9 100 $.

Mais quels facteurs ont été les moteurs potentiels de cette augmentation? Voici un bref résumé des causes possibles.

La menace mondiale des coronavirus

Au début, lorsque des nouvelles sur l’augmentation des cas de coronavirus dans différents pays ont inondé les médias; La principale crypto-monnaie s’était effondrée la semaine dernière avec des actifs plus risqués tels que les actions.

Cependant, tout semble indiquer que les marchés traditionnels ont été plus affectés que Bitcoin; car ce dernier a déjà généré des gains de plus de 4%.

Ces gains sont apparus lorsque les marchés traditionnels n’ont pas réussi à soulager les investisseurs contre l’épidémie croissante de coronavirus aux États-Unis. UU. et les autres économies dominantes.

Cela pourrait être dû au fait que certains investisseurs ont accordé la confiance au Bitcoin en tant que réserve de valeur.

La Fed baisse ses taux d’intérêt

Le 3 mars, la Fed a annoncé qu’elle réduirait ses taux de 0,5%. L’annonce est intervenue à 15h00 UTC, ce qui a immédiatement réagi sur les marchés, le prix du Bitcoin ayant augmenté de 170 $ dans les minutes suivantes.

Cependant, brièvement, le prix présentait une volatilité comprise dans une fourchette approximative entre 8700 $ et 8900 $.

De même, il en a été de même pour les marchés des produits de base et des actions.

Nous devons nous rappeler que la baisse des taux d’intérêt exerce une pression sur la monnaie locale et les obligations, ce qui, à son tour, augmente l’intérêt pour les actifs non productifs tels que l’or et le Bitcoin.

Anthony Pompliano, co-fondateur et partenaire de Morgan Creek Digital, a déclaré dans une note que toutes les baisses de taux et les exercices d’impression d’argent avaient lieu dans les quelques mois suivant la réduction de moitié du Bitcoin.

L’Allemagne reconnaît le Bitcoin comme un instrument financier légal

L’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) d’Allemagne a officiellement défini les crypto-monnaies comme des instruments financiers.

Sans aucun doute, cela offre une plus grande clarté réglementaire et permet d’être plus facile pour ceux qui investissent dans la cryptographie. De même, il soulagera quelque peu la légalité et la réglementation des entreprises appartenant au secteur.

Selon le communiqué de presse BaFin publié le 2 mars, les crypto-monnaies sont désormais classées comme “représentations de valeur numérique”.

Non émis ou garanti par une banque centrale ou un organisme public; Il n’a pas le statut juridique de monnaie ou d’argent; Il peut être utilisé par des personnes physiques ou morales comme moyen d’échange ou de paiement; Servir à des fins d’investissement; Il peut être transmis, stocké et commercialisé électroniquement

La crypto est désormais légale en Corée du Sud

Selon un rapport local, le commerce des crypto-monnaies fait désormais partie intégrante du système juridique du gouvernement sud-coréen.

Pour y parvenir, l’Assemblée nationale a modifié la loi sur la communication et l’utilisation d’informations financières spécifiques.

Le processus de promulgation commencera, une fois que le président Jae-in Moon aura signé l’amendement approuvé par le parlement du pays

Selon le rapport, cela prendra un an à compter de la date de signature, suivi d’un délai de grâce de 6 mois.

Parce que la Corée du Sud a un intérêt élevé pour les actifs de ce cryptoverse, cette annonce a stimulé le prix du Bitcoin dans l’est du pays.

L’Inde lève l’interdiction des crypto-monnaies

Dans une décision historique, la plus haute juridiction du pays a annulé le 4 mars une ordonnance de la banque centrale de 2018 interdisant aux prêteurs de traiter ces échanges.

La Cour suprême a déclaré que l’ordonnance de la Reserve Bank of India (RBI) était “inconstitutionnelle”.

Dérivé de cela, les banques de l’Inde peuvent enfin traiter à nouveau avec les échanges de crypto-monnaie.

Le 6 avril 2018, la RBI avait demandé aux banques de ne pas effectuer de transactions avec des échanges cryptographiques; endommager l’écosystème crypto dans ce pays. Depuis lors, l’Association Internet et Mobile d’Inde, qui représente plusieurs échanges cryptographiques, a contesté la décision de la RBI devant les tribunaux.

Il a maintenant été résolu par une décision qui permet aux banques de négocier avec des échanges cryptographiques.

C’est juste une question technique

Pour les amateurs d’analyse technique, ce mouvement soudain était attendu selon plusieurs analystes.

Apparemment, le prix du Bitcoin a maintenu la moyenne mobile de 21 semaines comme support solide et lui a donné un fort coup de pouce. Le graphique hebdomadaire Bitcoin montre un soutien clair à un niveau horizontal entre 8 200 $ – 8 400 $ et la moyenne mobile de 21 semaines.

Ce niveau a été défendu par les taureaux, car la moyenne mobile sur 21 semaines a servi de support tout au long du cycle haussier de 2014 à 2017.

De même, dans le graphique journalier; Le prix du Bitcoin s’est redressé au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours. Ce qui génère un fort sentiment haussier chez les passionnés.

