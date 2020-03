Prix ​​et versions de la nouvelle Chevrolet Corvette au Mexique

Chevrolet a annoncé l’arrivée au Mexique de la Corvette Stingray 2020 en versions Z51 et Z51 Performance Package, qui incorpore pour la première fois dans l’histoire de la marque la configuration du moteur central, en plus d’un nouveau design qui offre des niveaux de performances, de technologie, de détails artisanat supérieur et luxe.

La nouvelle Corvette Stingray 2020 donne une accélération de 0 à 100 km / h en 2,9 secondes, ainsi qu’une apparence similaire à celle d’une voiture de course grâce à un niveau bas de la poitrine et une cabine proche de l’essieu avant, une position basse de les sièges qui permettent un centre de gravité plus bas et plus proche du conducteur, ce qui augmente la sensation de réponse et de contrôle. Grâce à la nouvelle répartition du poids, il y a une amélioration des performances en ligne droite et courbes dans la piste, mieux dans la répartition de l’espace intérieur, offrant pour la première fois deux malles pour un total de 357 litres de capacité, idéal pour les bagages ou même un sac de golf.

La structure de la Chevrolet Corvette est construite autour de sa colonne vertébrale: le tunnel central. Cela permet à un corps léger et solide, composé d’éléments en aluminium et en fibre de carbone, qui sert de base au système de suspension de fonctionner de manière optimale. En éliminant les parties indésirables de la structure du véhicule, ses capacités d’adhérence latérale sont exceptionnelles. La voiture de sport a un sentiment de connexion avec la route très solide, avec un minimum de vibrations à haute vitesse ou sur de longues distances.

Le cœur de la Corvette Stingray 2020 est le petit bloc moteur V8 Chevrolet V8 LT2 de 6,2 L à aspiration naturelle. Il délivre 495 chevaux à 6450 tr / min et 470 lb-pi de couple à 5150 tr / min lorsqu’il est équipé d’un échappement haute performance.

Le moteur de pointe est couplé à la première transmission DCT (double embrayage) à 8 vitesses de Chevrolet, qui permet des changements de volant rapides et un excellent transfert de puissance. Cette transmission a un design unique qui offre le meilleur des deux mondes: la sensation énergétique et directe d’une transmission manuelle et le confort de conduite supérieur d’une automatique.

De plus, dans la Corvette Stingray 2020, les changements de vitesse sont effectués via une commande de sélection de plage de transmission électronique (ETRS). Avec ce système, les positions Parking, Neutre, Marche arrière et Conduite sont activées à partir de la console centrale via des boutons et commandes intuitifs.

Les palettes électroniques de changements situées sur le volant vous permettent de choisir une vitesse spécifique grâce à des algorithmes, qui offrent une conduite haute performance quel que soit le mode de conduite sélectionné. Les modes Tour, Sport, Track et Weather prédéfinis, ainsi que les nouveaux modes My Mode et Z Mode configurables; le premier vous permet de configurer le style de conduite préféré en modifiant les différents systèmes du véhicule, et le second, qui porte le nom des célèbres packages de performance Corvette Z06, ZR1 et Z51, est activé via un bouton “Z” situé à le volant.

L’extérieur de la Stingray 2020 a une expression agressive et futuriste avec les nouvelles proportions du moteur central, mais reste incontestablement une Chevrolet Corvette. Sa forme mince, musclée et athlétique converge avec une sensation de mouvement et de puissance sous tous les angles.

Cette huitième génération de Chevrolet Corvette a un niveau de détail artisanal d’une super voiture et des matériaux haut de gamme, qui ont été la clé de la conception de chaque composant Stingray. Le nouvel emplacement de son moteur est vraiment le point focal de la conception de ce véhicule et se distingue comme un joyau visible à travers une grande vitrine. Le dévouement dédié a optimisé l’apparence de chaque câble, vis et écrou.

Les améliorations à l’intérieur comprennent une cabine qui a non seulement étendu 16,5 pouces à l’avant, mais qui enveloppe également le conducteur en transmettant ses performances et son thème aéronautique, la climatisation à deux zones avec contrôle automatique de la température et filtre à pollen. Les commandes de climatisation sont verticales et des évents ultra-minces sont intégrés qui minimisent la hauteur du tableau de bord, créant un intérieur bas et spacieux, un nouveau volant avec une structure géométrique idéale qui permet une vue imprenable sur le tableau de bord reconfigurable de 12 pouces, des sièges chauffants et ventilés pour le conducteur et le passager, réglage lombaire à 2 réglages dans le siège du conducteur, siège avec réglage en 8 positions pour le conducteur et le passager, l’enregistreur de données de performance, un système pionnier de l’industrie qui permet désormais une résolution de 1080 pixels, grâce à à partir de laquelle le conducteur peut enregistrer des circuits de piste pendant les tests de performance Corvette et le système audio Bose Performance à 14 haut-parleurs avec suppression du bruit externe. Les volets des haut-parleurs sont intégrés dans le bord inférieur de la porte avec un aspect raffiné qui contribue également à protéger contre les dommages causés par les chaussures entre autres.

La Chevrolet Corvette Stingray 2020 Coupé intègre OnStar, un système de connectivité et une assistance d’urgence personnalisée unique dans l’industrie automobile qui propose plusieurs services, les plus pertinents étant: l’assistance à la récupération des véhicules volés et en cas d’accident, ainsi qu’un hotspot WiFi Jusqu’à 7 appareils et connectivité à distance avec le véhicule via l’application myChevrolet.

Les clients de la Chevrolet Corvette Stingray 2020 Coupé auront 3 mois de services inclus et 3 Go de données pour l’utilisation d’Internet.

La Chevrolet Corvette Stingray 2020 Coupé, produite par GM à Bowling Green, Kentucky Assembly Plant, sera disponible au Mexique à partir du deuxième trimestre 2020 dans les 10 magasins Chevrolet Performance du pays, situés à Mexico (3), Monterrey , Guadalajara, Querétaro, Cancun, San Luis Potosí, Puebla et Culiacán, dans les prix et les versions suivantes: Z51 à 1 999 000,00 $ pesos et dans la version Z51 Performance Package version à 2 200 000,00 $ pesos.

.