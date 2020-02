Prix ​​italien du développement durable: il y a le parrainage de Global Compact Italia, Fondazione Cariplo et Fondazione Cariverona

Nouvelles pour lPrix ​​italien du développement durable, le premier concours photographique en Italie dédié aux thèmes ESG (Environnement, Social et Gouvernance) organisé par Parallelozero avec le parrainage de PIMCO. La manifestation a reçu le patronage de Global Compact Network Italie, Fondation Cariplo et Fondation Cariverona. Le patronage de ces trois organisations importantes démontre l’importance et le caractère unique du concours et récompense les contenus importants qui le distinguent.

Plus précisément, le Global Compact Network Italy promeut et coordonne le Pacte mondial des Nations Unies au niveau national, un mouvement mondial pour la diffusion du développement durable et ses dix principes relatifs aux droits de l’homme, au travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption, également engagés à l’avancement du 17 ODD inclus dans le Programme des Nations Unies à l’horizon 2030.

Depuis 1991, la Fondation Cariplo soutient et promeut des projets dans les domaines de l’art et de la culture, de l’environnement, de la recherche scientifique et sociale et, à ce jour, a alloué plus de 3 milliards d’euros à l’activité philanthropique. La Fondation Cariverona, également depuis 1991, s’occupe de la promotion et de l’innovation dans les domaines social, artistique et culturel, de l’éducation et de la recherche scientifique.

“Nous sommes heureux d’annoncer l’entrée de ces trois excellents partenaires dans le projet ISPA”, a-t-il expliqué Davide Scagliola, PDG de Parallelozero: «Le mécénat de ces entreprises importantes nous honore car nous sommes conscients que la base de leurs actions économiques et de planification est l’intérêt collectif et la vision de la durabilité en vue de développer et d’améliorer notre territoire, exactement les objectifs que nous nous sommes fixés. dans la conception de ce concours “.

Né dans le but de sensibiliser le public à la durabilité environnementale, à la durabilité sociale et à la gouvernance durable, ISPA est un concours résultant de la collaboration avec PIMCO, l’une des principales sociétés de gestion d’investissement obligataire dans le monde et sponsor principal du concours, et est ouvert aux photographes nationaux et internationaux.

Les œuvres reçues seront jugées par un jury prestigieux composé de photographes internationaux, de rédacteurs photo et de journalistes qui récompenseront la meilleure photo et le meilleur reportage et choisiront un projet photographique à soutenir concrètement, en le finançant par une subvention de 10 mille euros.

Les gagnants seront annoncés le 30 mars 2020 tandis que les participants auront le temps 28 février 2020 pour télécharger des photos et des histoires sur le portail www.ispaward.com.