Prodecon demande à SAT de prolonger le délai de déclaration annuelle

“Tenant compte du fait que l’utilisation de la signature électronique est essentielle pour la présentation de la ressource de révocation et qu’il existe des cas dans lesquels le certificat de signature électronique a déjà expiré aux contribuables, en plus de la saturation du rendez-vous pour le renouvellement dudit appareil, il est suggéré de suspendre les délais de dépôt de ce moyen de défense “, a indiqué Prodecon dans un communiqué.

L’entité a également demandé prolonger le délai de dépôt de la déclaration annuelle jusqu’au 31 juillet ainsi que la possibilité pour les personnes morales de payer des impôts sur un maximum de six émissions.

A également demandé augmenter le délai pour demander le retour de l’ISR et reporter au 31 juillet suivant la présentation des paiements provisoires correspondant aux mois de mars, avril et mai.

Jusqu’à présent, la SAT n’a accordé aucune prolongation à la déclaration fiscale malgré le fait que la phase 2 ait été déclarée ce matin en raison du coronavirus.

En avril, tous les individus doivent produire leur déclaration de revenus annuelle, tant qu’ils ont travaillé pour deux employeurs ou plus et ont un revenu de 400 000 pesos par an ou plus.

