Prodrive fabriquera des respirateurs pour lutter contre le virus COVID-19

Prodrive est l’un des grands entraîneurs associés au monde de la compétition. Basée à Banbury, la société de conception, de fabrication et de distribution de véhicules de compétition David Richards Il a collaboré avec des marques telles que Subaru, Aston Martin ou Ford, en plus d’avoir certains liens avec la Formule 1. Cependant, une grande partie de l’héritage de Prodrive a été autour du WRC, compétition dans laquelle il a été le soutien du programme Subaru ou Mini, en plus de développer ses propres véhicules. De plus, dans le monde de la résistance, elle a collaboré avec Aston Martin, développant les prototypes et les véhicules GT de la marque britannique.

Malgré le fait que le préparateur de Banbury a annoncé il y a quelques semaines développer un véhicule T1 pour participer à l’édition 2021 du DakarLa vérité est que l’activité de la structure d’origine britannique a fait l’actualité pour une autre raison. Cependant, L’entreprise de David Richards a révélé qu’elle allait commencer à fabriquer des respirateurs pour essayer de combattre COVID-19. De cette façon, Prodrive répond à la demande du gouvernement britannique en pleine crise sanitaire en raison de la demande croissante pour ce type d’appareil qui aident les patients les plus touchés par le coronavirus.

Prodrive développera un véhicule pour se battre pour le Dakar en 2021

Dans cette ligne, Prodrive a mis à disposition toutes ses ressources techniques et humaines aux autorités, comme l’a expliqué un porte-parole de la structure sur le site officiel du WRC, catégorie dans laquelle la structure britannique a rédigé ses meilleurs chapitres: “Nous avons nos installations et il y a de grands ingénieurs prêts à vous aider. La synchronisation et la réaction rapide sont essentielles dans une crise comme celle-ci, et à cet égard, les rassemblements sont basés sur la capacité de trouver tout type de solution à un problème aussi rapidement que possible. C’est ce que nous avons l’intention de faire maintenant, aider avec ce problème mondial“