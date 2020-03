Produits de soins de la peau – Idées commerciales

Coûts de démarrage: 2 000 $ – 10 000 $

À domicile: Peut être utilisé à domicile.

Temps partiel: Peut être utilisé à temps partiel.

Franchises disponibles?

Non



Opération en ligne?

Non

LE BREF:

Créer et commercialiser votre propre gamme de produits de soins de la peau pourrait être une grande entreprise. On met beaucoup l’accent sur les produits naturels et biologiques de nos jours, donc une ligne de soins de la peau transparente sur les ingrédients pourrait être une sage décision en termes de marketing de produits et d’acceptation par les consommateurs. Le point de départ de toute entreprise est la recherche, qui peut inclure le comptoir cosmétique local. La plupart des esthéticiennes seront plus qu’heureuses d’expliquer les avantages de leurs produits, y compris ce que certains ingrédients feront pour votre peau. Pour maintenir les coûts de démarrage de l’entreprise au minimum, commencez d’abord par des produits de soins de la peau de base (nettoyant, toner et crème hydratante), et élargissez votre gamme de produits de soins de la peau à partir de là. Vous pouvez promouvoir vos produits en ligne – en particulier sur les réseaux sociaux – mais votre meilleure publicité sera probablement le parrainage de bouche à oreille. Pour relancer votre entreprise, proposez gratuitement une analyse des soins de la peau à vos clients, ainsi que des échantillons gratuits des produits de soins de la peau naturels que vous vendez.

DEMANDEZ AUX PROS:

Combien d’argent pouvez-vous gagner?

Comme c’est le cas pour de nombreuses entreprises, il n’y a pas beaucoup de plafond de revenus ici – tout dépend de la popularité de votre gamme de produits. Par exemple, Maria Hatzistefanis a construit son entreprise de soins de la peau, Rodial, dans une entreprise de 90 millions de dollars sur deux décennies.

Quel genre d’expérience devez-vous avoir?

“Un sale petit secret de l’industrie de la beauté est que Chanel n ° 5 coûte, comme, 150 $, mais pour faire réellement la Chanel n ° 5 coûte, comme, rien … Faire une bougie, une marque de beauté chère n’aidait pas la mission, ou très amusant pour moi. Nous pouvons tous être unis par ce baume de coco à 12 $. Vous n’avez pas besoin de charger un bras et une jambe. ” -Emily Weiss, plus brillante

Quelle est la chose la plus importante à savoir sur cette entreprise?

«Entourez-vous des meilleures personnes et assurez-vous que ce sont des personnes aux opinions divergentes. Et écoutez-les et faites-leur confiance. Cela ne signifie pas que vous allez leur donner carte blanche, mais vous devez vous rendre compte qu’il n’y a aucun moyen de savoir tout ce que vous devez savoir pour faire vos affaires. Concentrez-vous sur vos points forts et mettez en place les autres là où vous avez besoin de soutien et n’êtes pas l’expert. Sachez quand vous êtes au-dessus de votre tête. ” -Dr. Katie Rodan et Dre Kathy Fields, Rodan + Fields

