Profitez d’un café de classe mondiale sur simple pression d’un bouton

Ratio Six est la cafetière financée par Kickstarter conçue pour les amateurs de café.

Mars

8, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Si nous sommes honnêtes, le café est aussi crucial que n’importe quoi pour l’entrepreneur. Entre de longues heures, des réunions stressantes et des décisions importantes, c’est le café qui nous fait passer. Cependant, cela peut également être un énorme drain sur votre portefeuille – quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre lorsque vous essayez de développer une entreprise. Et le café filtre ordinaire ne suffit pas. Avec une machine à café Ratio Six, vous pouvez enfin profiter du meilleur des deux mondes, avec du café économique que chacun peut préparer lui-même.

Ratio Six a collecté plus de 31 000 $ sur Kickstarter pour donner vie à leur cafetière. Construit avec des matériaux innovants et uniques, le Ratio Six est une cafetière qui offre une meilleure expérience de brassage dans un emballage léger. En appuyant sur un seul bouton, vous pouvez déguster un café de classe mondiale en quelques minutes. Le Ratio Six simule un barista qualifié pour distribuer jusqu’à 1,25 L de délicieux café corsé qui mesure précisément le débit d’eau à travers les phases de floraison et d’infusion.

Vous pouvez l’utiliser avec des filtres en papier à panier à fond plat, des filtres en papier Chemex ou une Ratio Kone réutilisable en acier inoxydable si vous achetez la carafe en verre Ratio (vendue séparément).

Prêt à commencer à économiser un peu d’argent, tout en profitant d’un bon café? La machine à café Ratio Six est actuellement à 9% de 345 $ à 310,99 $. Cela peut sembler beaucoup maintenant, mais si vous dépensez 4 $ en café chaque jour, le Ratio Six fera le terrain en un rien de temps.

.