Profitez-en! Ce sont les supports que les marques proposent à leurs clients au Mexique

Malgré le fait que toutes les agences automobiles de notre pays soient fermées, en raison de la déclaration d’urgence sanitaire par COVID-19, les constructeurs automobiles n’ont pas laissé leurs clients au Mexique sans abri, au contraire, ils se sont mis à leur place et ils ont commencé à développer des actions pour les aider à surmonter la situation économique.

Certains ont développé des promotions attrayantes telles que des mois sans intérêt, des taux d’intérêt bas et des obligations, entre autres incitations pour débuter, mais pas seulement, elles vous donnent la possibilité de commencer à payer plus tard, quand tout commence à se dérouler normalement, et il y a même des entreprises qui Vous vous accordez les premiers versements mensuels et même des services de maintenance pour vous accompagner.

Bien sûr, tout est pris à la porte de votre maison pour que vous appliquiez le # StayOnHouse et ne risquiez pas d’être infecté

GM (Chevrolet, Cadillac, Buick et GMC)

– Rendez-vous à domicile pour le service.

-Possibilité d’acheter en avril et de payer le premier versement mensuel en juin.

– Aucune commission d’ouverture sur l’achat d’un véhicule avec GM Financial.

-Services d’assistance en cas de crise et 3 Go de données sans frais avec OnStar.

-Extension de garantie de 90 jours.

Hyundai

-Garantie prolongée jusqu’en juillet, si elle expire entre le 1er avril et le 30 juin.

-Extension jusqu’à quatre mois sur le crédit automobile avec BBVA.

– Rendez-vous à domicile pour le service de maintenance.

-Disponibilité de Hyundai Live de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00, un chat vidéo pour répondre aux questions sur les voitures et le processus d’achat.

Toyota

-Extension de crédit jusqu’à 3 mois pour les utilisateurs avec un financement dûment payé.

-Construisez et commencez à payer après 90 jours.

-Service d’entretien à domicile.

-Le processus de vente à distance s’effectue via le nouveau microsite de la marque www.toyota.com. mx / yomequedoencasa.

Mitsubishi

-Publier le prochain versement mensuel à la fin du terme (valable pour les mois d’avril et mai).

-Assurance chômage ou assurance invalidité totale ou permanente.

-10% supplémentaires au crédit actuel pour financer les services d’entretien, les pièces automobiles, les assurances, les franchises et autres services.

-Achetez en avril et payez le premier paiement mensuel en juillet, plus un paiement mensuel gratuit

Kia

-Service à distance via WhatsApp

-Extension de garantie Kia Promise jusqu’au 30 juin, applicable à ceux dont la couverture expire avant le 31 mai.

Mazda

-Vente en ligne https: // www. mazda.mx/

-Services d’entretien de 10 000 km ou plus sans frais jusqu’au 30 avril.

-Service d’entretien à domicile.

-Garantie étendue qui couvre le véhicule jusqu’à 6 ans ou 125 000 km. lors de l’achat d’un nouveau véhicule en avril.

Audi

-Donner les trois premiers paiements mensuels à l’achat d’une voiture en avril.

-Services d’entretien à domicile.

Suzuki

– Taux de 8,99%.

-Attelage à partir de 15%.

-Maintenance gratuite pendant trois ans sur toute la gamme.

-Suzuki Ignis GLX avec garantie prolongée gratuite.

FCA (FIAT, Chrysler, Dodge, Jeep, RAM et Alfa Romeo)

-Achetez en avril et effectuez le premier paiement en juillet.

-Les modèles Bonoflex pour 2019 et 2020 peuvent être utilisés de différentes manières: dans le prix ou le couplage de la voiture, selon les besoins du client.

-Processus d’achat et de livraison de voiture à domicile.

-Service d’entretien à la porte de votre maison.

-Vente de kits de nettoyage Mopar avec livraison gratuite à domicile.

Mercedes Benz

-Service d’entretien à domicile.

-Des tests de conduite à domicile avec des voitures de démonstration.

-Refinancement des crédits obtenus avant la pandémie.

-Vous pouvez acheter en avril et commencer à payer en août.

-Réduction des mensualités du système de leasing.

JAC

-Tarif de 9,99% avec Banorte et BBVA.

– 0% de commission pour l’ouverture avec Banorte.

-Service d’entretien à domicile.

-Testez en voiture jusqu’à la porte de votre maison.

Ford-Lincoln

-Extensions de paiement en financement jusqu’à 3 mois.

-Processus de vente à domicile.

-Acheter maintenant et effectuer le premier paiement après 90 jours.

-Entretien à domicile.

Nissan

– Devis en ligne.

-Service téléphonique, WhatsApp, chat automatisé

-Service d’entretien à domicile.

-Publiez votre prochain versement mensuel à la fin du prêt.

-10% supplémentaires au crédit actuel pour financer les services d’entretien, les pièces automobiles, les assurances, les franchises et autres services pour l’entretien de vos voitures.

-Acheter maintenant et commencer à payer en décembre.

Renault

-Acheter maintenant et commencer à payer en juin.

-Tests de conduite et processus d’achat et de livraison de voiture à domicile.

-Service d’entretien à la porte de votre maison.

Jaguar-Land Rover

-Service d’entretien à domicile. l

-Spectacles virtuels pour les conseillers pour vous assister par WhatsApp ou par e-mail.

-Processus de vente à domicile.

-Services d’entretien inclus pour trois ans ou 100 000 kilomètres.

SIÈGE – CUPRA

-Acheter en avril et les trois premiers paiements mensuels lors de l’achat d’une nouvelle voiture sont couverts par les services financiers SEAT.

-Attention personnalisée via le site Internet, par téléphone, email, Facebook, Twitter et Instagram.

Volkswagen

-Vérifiez le chat Volky automatique.

-Attention personnalisée par téléphone, réseaux sociaux et à domicile.

-Processus de vente et de livraison de voiture à votre domicile.

-Service d’entretien à domicile

.