Programme de courtage Binance

Grâce au programme Binance Broker, plus de 100 courtiers sont collaborés pour développer également l’écosystème Blockchain de la bourse. Par conséquent, avec l’introduction du nouveau programme de bonus Binance Futures Broker, une nouvelle croissance est attendue.

En septembre 2019, Binance a lancé son programme de courtage, dans le but de former des collaborations avec les principaux courtiers en cryptographie du monde entier. Fournir des services de comparaison d’ordres, de gestion de comptes et de systèmes de règlement aux courtiers associés.

De plus, ils cherchent à améliorer constamment le programme au cours des prochains mois. Comme pour l’exemple du mois de février, lorsque Binance a pu améliorer le programme pour inclure l’accès à Binance Futures. Maintenant, l’un des meilleurs marchés de cryptographie au monde.

Croissance du programme des courtiers

Chacun des courtiers partenaires est en mesure de gagner des remises et des commissions importantes sur les frais commerciaux qui viennent à Binance.

Les partenaires bénéficient également de la liquidité de Binance. Les avantages incluent: la profondeur du marché, la gestion des actifs, l’infrastructure de sécurité et un support marketing personnalisé.

De plus, les meilleurs courtiers sont récompensés en utilisant 10% des revenus générés par le programme.

En ce sens, au cours des six derniers mois, la plateforme a pu donner accès à Binance Broker à plus de 100 courtiers. Ce qu’il comprend: plates-formes de trading, bots, équipes de gestion d’actifs, portefeuilles cryptographiques et bien plus encore.

Des milliers d’utilisateurs ont été activés sur les marchés au comptant et à terme par le biais de ces courtiers. Résultat: environ 100 millions de dollars de volumes de transactions supplémentaires par jour.

Les courtiers jouent également un rôle important dans les initiatives de croissance du marché de Binance. Comme c’est le cas pour le tournoi de trading à terme Binance en cours, où plus de 30 équipes qui ont participé proviennent d’utilisateurs référés par des courtiers.

Sur les marchés sur lesquels ils opèrent, chacun des courtiers peut offrir ses avantages respectifs, grâce à la technologie Binance.

Le programme a différents scénarios

Le programme a connu une croissance mutuelle, tant pour Binance que pour les courtiers qui en font partie. Capables de fournir différents scénarios de croissance, ils comprennent une entreprise de données chiffrées, des échanges, des services de gestion d’actifs et des services financiers traditionnels.

De la même manière, les entreprises qui surveillent bénéficient du Programme en pouvant intégrer des informations commerciales à Binance en temps réel, et les fournir à leurs utilisateurs comme une valeur ajoutée.

D’autre part, dans les petits et moyens échanges, le programme permet d’accéder aux données et à la technologie du plus grand échange cryptographique du monde. À leur tour, ils peuvent moins se soucier d’autres choses comme la liquidité et la profondeur du marché.

Les services de gestion d’actifs, spécialisés dans le maintien de patrimoine, s’adressent à un petit groupe de clients hautement prioritaires.

Dans les services d’échange et d’acquisition de crypto, les gestionnaires d’actifs peuvent varier leurs portefeuilles et explorer de nouvelles opportunités de croissance sur les différents marchés et solutions de Binance.

Enfin, les services financiers traditionnels peuvent voir la valeur du projet grâce à l’intégration avec un échange cryptographique. Semblable à ce que les services de gestion d’actifs offrent à leurs clients prioritaires.

De cette façon, une société de services financiers innovante peut trouver des moyens de tirer parti des marchés de la cryptographie et de présenter des opportunités de croissance pour ses clients.

Être coureur est une chose réconfortante

À l’heure actuelle, Binance cherche à rendre les scénarios plus agréables pour être un courtier partenaire et à la recherche de futurs courtiers, en particulier pour Binance Futures. Environ 50% des courtiers actuels soutiennent Binance Futures.

De même, la plateforme élargit son réseau de support aux courtiers et donne plus d’espace à de nouveaux partenaires. Ajoutez des personnes talentueuses au programme pour permettre une croissance supplémentaire.

