Programmes pour se débarrasser du courrier indésirable et accélérer votre Mac ou PC

CleanMyMac X et CleanMyPC vont au-delà des nettoyants informatiques normaux.

Mars

13, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Au fil du temps, les ordinateurs s’encombrent et ralentissent. Ce n’est pas un secret. Cependant, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c’est que vider votre cache, supprimer d’anciens fichiers et vider votre corbeille n’efface à peine la surface de la maintenance informatique. Des fragments de fichiers sont laissés pour compte, de nombreux fichiers anciens sont cachés et les performances de votre ordinateur en souffrent. Pour vraiment récupérer les performances de l’ordinateur, vous devez investir dans un outil comme CleanMyMac X ou CleanMyPC.

CleanMyMac X a été présenté sur VentureBeat, Cult of Mac, TechCrunch et plus comme un package intelligent tout-en-un qui peut faire fonctionner votre Mac comme neuf. Il chasse les fichiers indésirables comme les fichiers inutiles, les caches obsolètes, les téléchargements cassés, les anciens journaux et les localisations inutiles en quelques secondes. Ensuite, il vous montre ce qu’il a trouvé et vous permet de prendre la décision finale sur ce qu’il faut supprimer. Au-delà de cela, CleanMyMac X lutte également contre les logiciels malveillants, les logiciels publicitaires, les ransomwares et d’autres menaces contre macOS. L’exécution de CleanMyMac X peut libérer de l’espace disque et conduire à des temps d’exécution plus optimisés. Qu’est-ce que cela signifie? Vous en faites plus en moins de temps.

CleanMyPC a été présenté sur PC Mag, MakeUseOf et plus comme l’équivalent PC de CleanMyMac. Ce programme plonge dans tous les coins de votre PC pour déterrer des fichiers anciens et inutiles et vous aide à les nettoyer en un seul clic. Il va également au-delà des autres nettoyants pour PC pour réduire les extensions, effacer les anciens installateurs, protéger votre confidentialité en ligne et déchiqueter en permanence les données sensibles. La suppression des risques et du poids mort améliorera considérablement les performances globales de votre PC.

CleanMyMac X et CleanMyPC se vendent tous les deux au prix de 89,95 $, mais vous pouvez économiser 24% sur chacun lorsque vous achetez pour 67,99 $ aujourd’hui. Bien que vous n’obtiendrez pas automatiquement une version plus récente s’ils en publient une, vous pourrez utiliser les programmes à vie – sans frais d’abonnement mensuel. Obtenez CleanMyMac X ici et CleanMyPC ici.

.