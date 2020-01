Prometeia. Économies: en 15 ans perdu 30% du rendement

Garder beaucoup d’argent sur les comptes courants et en liquidité mine les masses d’épargne et aussi les comptes du pays. L’analyse détaillée provient d’une recherche Prometeia intitulée: La liquidité des ménages italiens, un potentiel à exploiter. Dans le texte, les chercheurs de Prometeia soulignent comment les ressources, en termes d’économies, disponibles pour les familles italiennes pourraient être transformées en carburant pour les investissements. Selon l’analyse, jusqu’à 250 milliards d’investissements possibles pourraient être réalisés, impliquant 4 millions d’unités financières. Et un rendement potentiel de 30% serait perdu en 15 ans.

“En 2019, la préférence pour la liquidité des familles italiennes s’est confirmée. Pour observer les données, qui montrent un flux positif de dépôts de 46 milliards d’euros en octobre 2019, il semble que cette préférence au cours de la dernière période ait été, si possible, plus marquée.

Des années d’accumulation ont porté le stock d’actifs liquides à 1 400 milliards d’euros, couvrant ainsi 33% des actifs financiers des portefeuilles des ménages. À partir des données du dernier Wealth Insights, de l’enquête Prometeia et Ipsos sur l’attitude des Italiens à l’égard de l’épargne, il ressort qu’une famille sur deux interrogée détient la totalité de ses richesses en espèces “.

Cependant, de Prometeia, ils soulignent que le “coût de la liquidité” commence à augmenter de plus en plus, un aspect qui imposerait une plus grande capacité à gérer les économies de notre maison. Ce coût est mesurable. Les chercheurs nous expliquent également comment:

«De l’analyse de Prometeia des données de l’enquête, il ressort que ceux qui n’ont pas investi dans une période de 15 ans ont perdu environ 30% de la richesse potentielle en termes réels. Il s’agit d’un phénomène important: il pourrait concerner jusqu’à 4 millions de familles qui détiennent actuellement la totalité de leurs actifs en liquidités, pour un montant total d’environ 250 milliards d’euros, qui pourraient être orientés vers des investissements.

L’analyse se concentre sur les familles de l’échantillon qui ont une richesse financière de plus de 25 milliers d’euros. Parmi ceux-ci, 30% ne détiennent aucun instrument d’investissement financier. L’objectif est de constituer, pour le particulier non investisseur, un portefeuille conforme à ses caractéristiques. À partir de ce portefeuille, le rendement potentiel peut être calculé.

Nous essayons ensuite avec un deuxième modèle de déterminer comment la richesse pourrait être répartie entre la liquidité, les actifs à risque faible et élevé. Par exemple, il est établi dans quelle mesure le fait de détenir une action augmente le pourcentage global du portefeuille investi dans des actifs à haut risque.

En moyenne, un non-investisseur pourrait investir 45% de son patrimoine financier contre 53% investi par ceux qui détiennent déjà des instruments financiers, avec un pourcentage plus élevé d’investissements à faible risque. Cela est cohérent avec le profil d’une personne plus averse au risque et avec moins de confiance dans le système financier, car il s’avère en fait qu’il s’agit en moyenne d’un non-investisseur d’après les données de l’enquête.

Enfin, en supposant que les parts dans lesquelles le portefeuille était divisé sont restées constantes pendant une certaine période de temps, il est possible de calculer le rendement que le portefeuille total aurait eu au cours de cette période. Pour chaque classe d’investissement, un rendement de référence a été utilisé. Les rendements pris en considération pour la composante de portefeuille investie dans des actifs à faible risque sont ceux de l’indice de rendement total du BTP à 10 ans, pour les actifs à haut risque, le rendement total de l’indice italien a été pris en compte et pour le liquidité le taux sur les dépôts.

À ce stade, il est possible de comparer les rendements du portefeuille hypothétique d’un non-investisseur et d’un investisseur avec un portefeuille investi en liquidité uniquement. Le rendement potentiel mesuré en termes réels (c’est-à-dire net de l’inflation) auquel les familles qui n’ont conservé leur portefeuille qu’en espèces de 2005 à 2018 ont renoncé est de près de 30%. Les taux et l’inflation demeurant faibles également au cours des trois prochaines années, une recomposition en faveur des investissements devient encore plus pertinente “.

Il faut dire qu’en aspirant à une plus grande diversification si de Prometeia ils avaient fait référence au rendement total de la bourse mondiale représenté par l’indice MSCI World, le rendement perdu calculé aurait été nettement plus élevé. Bref, dans ce pays, la manière de gérer l’épargne doit être complètement réécrite.