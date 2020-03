Propagation, lorsque les enregistrements précédents ont été touchés et quelles sont les conséquences

La déception sur les interventions de la BCE pour faire face à la crise provoquée par l’urgence du coronavirus a envoyé le spread entre BTP et Bund en orbite, ou l’écart de rendement entre le benchmark BTp à dix ans et la maturité équivalente allemande, qui a atteint hier un maximum de 273 points de base.

La question des spreads revient donc au premier plan, paramètre utilisé comme indice de fiabilité économique des États de la zone euro. Depuis toujours, si la propagation diminue, l’Italie peut pousser un soupir de soulagement tandis que si elle augmente, elle devient une source de forte préoccupation.

Enregistrements précédents

Une date cruciale a été 9 novembre 2011, lorsque l’ex-premier ministre Silvio Berlusconi a fait un pas en arrière, laissant les rênes du gouvernement au gouvernement technique présidé par Mario Monti. A cette occasion, la propagation a atteint ison maximum historique à une altitude de 574 points pour un rendement de 7,4%. Avec le gouvernement Monti, l’écart a eu une tendance fluctuante: il a baissé dans les premiers jours qui ont suivi la nomination du gouvernement technique et est remonté après quelques semaines. L’année s’achèvera avec un différentiel à nouveau supérieur à 500 pour reculer dans les premiers jours de janvier 2012, s’établissant à moins 400 points.

Une autre alerte rouge est survenue deux ans plus tard à l’occasion du nouveau tour électoral et, par conséquent, du tsunami en bourse: après le résultat du vote électoral en Février 2013, qui présentait une situation gouvernementale de grande incertitude et un risque d’ingouvernabilité du pays, l’écart s’est encore accru à 347 points.

On arrive ensuite au 29 mai 2018 dans lequel l’écart touche à nouveau 320 points, quand après le contrat gouvernemental entre la Ligue et les Cinq étoiles le président de la République Mattarella avait décidé pour la énième fois de confier la gestion de l’État à un gouvernement technique présidé par Carlo Cottarelli.

Pourquoi la diffusion est-elle si importante?

Un État qui a un spread élevé est obligé de vendre ses titres en garantissant taux d’intérêt élevés pour ses prêteurs et un État qui devra payer des intérêts élevés en conséquence.

Il s’ensuit que le banques, les principaux détenteurs de BTP, confrontés à un spread élevé, sont contraints de promettre des taux d’intérêt élevés afin d’attirer les investisseurs vers des titres considérés comme risqués;

Si les banques sont obligées de payer des taux d’intérêt élevés à tous ceux qui investissent dans des BTP, les banques augmenteront également en conséquence intérêts hypothécaires et prêts aux particuliersafin d’obtenir l’argent nécessaire pour payer les investisseurs. Cela signifie qu’il est peu probable que les entreprises et les familles recourent au crédit.