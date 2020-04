Propriété nue, plus de la moitié de ceux qui l’achètent le font pour l’investissement

Trouver de la liquidité, surtout en temps de crise, devient une priorité. Il n’est donc pas surprenant que de plus en plus d’Italiens décident de vendre la propriété, recourant à la nue-propriété.

Plus de la moitié des Italiens (63,4% pour être précis) qui ont eu recours à ce type d’opération en 2019 l’ont fait pour maintenir un certain niveau de vie ou pour répondre aux besoins liés à l’avancement du l’âge et parfois pour aider les enfants à acheter la maison.

C’est ce qui résulte d’uneanalyse que le bureau d’études du groupe Tecnocasa a réalisé sur des ventes de biens nus réalisées en 2019 par Agences affiliées à Tecnocasa et Tecnorete

Rappelons que pour nue propriété signifie une valeur à partir de laquelle l’usufruit est supprimé. Concrètement, ceux qui vendent des biens nus ne renoncent pas au droit d’y vivre à vie, tandis que ceux qui achètent espèrent obtenir une réévaluation du logement. Au fil du temps, le prix du marché de la propriété a tendance à augmenter.

Plus de la moitié de ceux qui achètent le font pour investir

Si vous analysez les raisons d’achat, il apparaît à la place que 68,1% des transactions analysées visent des investissements à long terme (en baisse par rapport à 76,3% l’an dernier) alors que 31,9% concernent la maison principale. La baisse des prix de l’immobilier pousse en effet vers l’achat de la pleine propriété.

Les acheteurs de la nue-propriété sont répartis de manière assez égale entre les différents groupes d’âge, avec un léger prévalence entre 45 et 54 ans qui représentent 25,5% du total.

Les maisons les plus recherchées

La majorité des vendeurs nus appartiennent à des ménages à un seul composant, en fait 56,1% des cas sont célibataires, veufs, divorcés et séparés. Quant aux acheteurs, ce sont dans la plupart des cas des couples et des couples avec enfants qui représentent 63,6% du total.

Le type le plus vendu avec la formule nue-propriété est l’appartement de trois pièces avec 42,9% de préférences. Les appartements de deux pièces suivent avec 24,8% et les 4 pièces qui s’élèvent à 15,2%. Par rapport à 2018, le pourcentage des ventes de grosses coupures augmente à partir de l’appartement de trois pièces, tandis que le pourcentage de l’achat d’appartements de deux pièces et de studios diminue. La baisse des prix contribue principalement à cette tendance.

L’enquête réalisée sur les propriétés du portail Tecnocasa montre que plus de 700 unités sont proposées avec la formule de la nue-propriété, avec une plus grande concentration en Lombardie et après la Lazio, l’Émilie-Romagne, la Vénétie et le Piémont (données au 16.03.2020).

Les typologies de la nue-propriété se composent principalement d’appartements, bien que les solutions indépendantes ne manquent pas, comme les villas, les portions de villas et les cottages.