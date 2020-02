Propriétés de prestige: ce que recherchent les acheteurs

Le marché des propriétés de prestige ne connaît pas de crise car elle tente une cible d’acheteurs avec une haute disponibilité des dépenses, attirée surtout par l’emplacement, la taille de la maison (au moins 150 mètres carrés), l’intimité et les finitions.

Propriétés de prestige: ce que recherchent les investisseurs

Prendre une photo de cette tranche du secteur immobilier est là’Bureau d’étude du groupe Tecnocasa selon lequel les investisseurs à la recherche d’une propriété de luxe préfèrent au moins deux salles de bain, un espace extérieur, des pièces de réception et de grandes cuisines, une chambre parentale avec dressing spacieux et salle de bain en suite.

Les éléments qui ajoutent de l’attrait aux principaux types sont la confidentialité et les systèmes de sécurité avancés.

Pour le nouvelles constructions, en plus des aspects traités en détail, le contexte, la technologie de pointe, la classe énergétique et les espaces dédiés à la détente et au bien-être, comme une salle de fitness, sont également pris en compte. Les bâtiments d’époque, avec des fresques, des poutres apparentes et des escaliers importants attirent toujours, encore plus s’ils donnent sur des places ou des monuments.

Propriétés de prestige: prix dans les différentes villes

L’analyse de Tecnocasa s’est ensuite concentrée sur les villes individuelles, constatant Milan, Garibaldi / Moscova / Porta Nuova ils sont parmi les quartiers les plus demandés de Milan, touchés par diverses interventions immobilières qui ont également attiré de nombreux investisseurs internationaux mais aussi Brera reste toujours fascinant, en fait le nombre de ventes est bien inférieur à la demande d’achat, car presque personne qui possède ce quartier il décide de s’en priver.

En termes d’amélioration via Moscova, corso Garibaldi, via Varese, via Volta et via San Marco, ont des valeurs moyennes de 7 000 € / m2 pour les biens à restaurer, 8 000-10 000 € / m2 en bon état et des pics de 14 000 € / m2 pour les nouvelles solutions.

A Bologne au lieu de cela, les zones centrales ont enregistré une augmentation de 2% des prix. Le nombre de demandes d’achat ne cesse d’augmenter tandis que l’offre diminue.

Le centre de Florence au lieu de cela, il voit les prix augmenter de 3% grâce à la tendance qui a affecté les propriétés des Santa Maria Novella. Dans ce quartier de la ville, les investisseurs principalement intéressés par la location touristique achètent. De nombreuses propriétés présentes sont liées par les Beaux-Arts et, parfois, ce sont des pièces d’époque, d’un type élégant.

Des prix stables plutôt au cœur de Rome dans la première partie de 2019. La demande d’investissement à des fins touristiques continue d’être forte même si, ces derniers temps, elle s’est orientée vers les grandes dénominations pour obtenir 8 à 10 lits. Il y a une bonne demande de propriétés prestigieuses de familles romaines et étrangères. Dans ces cas, la présence de l’ascenseur, la vue panoramique, l’espace extérieur et la luminosité sont fondamentaux. Sur ces propriétés, vous pouvez également toucher les meilleurs prix de 14 à 15 000 € par mètre carré accessibles en Place d’Espagne.

en Piazza del Popolo et dans via del Babuino les prix moyens sont de 8 000 à 9 000 € par m². Dans d’autres zones du centre de Rome, les prix chutent en moyenne à 5000-6000 € par mètre carré pour atteindre des valeurs de 7000-8000 € par mètre carré pour ceux situés via Veneto, la fontaine de Trevi et la Piazza Navona.

A Napoli, dans le domaine de Petrarca-Horace les types de 90 à 100 m² sont très demandés mais difficiles à trouver car l’offre immobilière concerne principalement les types de plus grande taille. Des pics de 8000 à 9000 euros par mètre carré peuvent être atteints contre une superficie moyenne de 6000 euros par m2.

Les prix augmentent légèrement a turin en via Lagrange, via Roma, via della Rocca et Piazza Bodoni dans la première partie de 2019, déterminée par des acheteurs déterminés qui ont investi quelque chose de plus afin de sécuriser la propriété souhaitée.