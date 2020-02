proptech et smart home tech peuvent améliorer votre achat

Il existe des centaines d’offres proptech et de technologies de maison intelligente disponibles, et l’industrie se développe. Tirez-vous le meilleur parti de ce qui existe?

Dans le marché actuel, les propriétaires de logements locatifs et les investisseurs immobiliers recherchent des moyens d’augmenter leurs profits sur leurs propriétés locatives. À mesure que le secteur devient plus concurrentiel, ceux qui souhaitent faire appel aux meilleurs locataires de Generation Rent pourraient tirer profit de la technologie proptech et de la maison intelligente pour élargir leur attrait.

Presque tout peut être fait en ligne ces jours-ci, mais le secteur immobilier est légèrement en retard à certains égards. Il y a beaucoup de paperasse à remplir lors de l’achat d’une propriété, et il en va souvent de même pour la location d’une propriété et la gestion continue impliquée. Cependant, il existe des moyens de rendre le processus plus fluide et plus efficace pour tout le monde.

Trouver et gérer des locataires

Il existe de nombreuses options que les propriétaires peuvent utiliser pour trouver et gérer des locataires, et plusieurs applications et services traiteront l’ensemble du processus pour vous afin que vous puissiez utiliser votre précieux temps ailleurs.

Des entreprises telles que RentalStep et Canopy offrent des services, notamment le référencement des locataires via un système de «passeport», tandis que MoveBubble, Badi et HomeRenter proposent des plates-formes et des applications où les propriétaires et les locataires peuvent se retrouver.

PlanetRent est une autre plateforme proptech qui offre le package complet pour les propriétaires, y compris les annonces, un profil personnalisé avec suivi, contrats, loyers et rapports. Il y a aussi un portail pour les locataires, la possibilité de louer sans dépôt et une offre de visites.

Acheter et vendre une propriété

Il existe de nombreuses plateformes proptech disponibles maintenant pour vous aider tout au long du processus d’achat et de vente. Gazeal, par exemple, offre une option de vente qui minimise le risque de «gazumping» avec un contrat juridiquement exécutoire au début du processus.

D’autres options incluent des agents immobiliers en ligne tels que PurpleBricks, Nested et Emoov, ainsi que YieldIt qui est spécialement conçu pour les propriétaires souhaitant acheter ou vendre des biens locatifs. Cela minimise ou élimine efficacement les périodes de vide, ce qui est extrêmement important pour les propriétaires qui doivent maximiser leurs profits.

Hypothèques

Les courtiers en hypothèques en ligne représentent toujours une part relativement petite du marché, bien que les goûts de Trussle, Mojo et Habito gagnent tous en popularité. Obtenir une hypothèque peut être un long processus, ainsi que d’autres aspects de l’achat d’une propriété tels que le transfert, les enquêtes et les travaux juridiques – dont Habito s’occupe également.

Des applications sur mesure pour les locataires

Il y a une nouvelle tendance parmi les développeurs de grands immeubles résidentiels, en particulier dans le secteur de la construction à la location, pour créer une application sur mesure pour les habitants du développement.

Regal Property, le développeur derrière The Bank à Birmingham, a lancé une application pour donner aux résidents un «guichet unique» pour tout ce dont ils pourraient avoir besoin dans le bâtiment. L’application comprend un portail pour réserver des cours dans la salle de sport du bâtiment, employer un nettoyeur ou réserver des réparations avec l’équipe de maintenance, entre autres. Il y a aussi un marché pour les résidents et l’application relie à d’autres fournisseurs de services de la ville pour offrir des remises aux résidents.

Cette tendance s’inscrit dans le mouvement d’amélioration de la vie des locataires. Les propriétaires qui possèdent des propriétés avec ces offres sont susceptibles d’attirer plus de locataires et de les conserver plus longtemps, ce qui est un objectif clé pour tout investisseur immobilier.

Passer au vert avec la technologie intelligente

Le changement climatique est devenu le mot à la mode en 2019 après que Greta Thunberg et Extinction Rebellion ont commencé à faire les gros titres et à sensibiliser davantage. C’est quelque chose que non seulement le gouvernement ne peut ignorer; l’industrie du logement doit également prendre note, étant un important producteur d’émissions de gaz à effet de serre.

Un certain nombre de développeurs et d’investisseurs ciblent déjà des solutions pour rendre leurs projets plus respectueux de l’environnement. Romal Capital, le promoteur de Liverpool Waters, un important projet de régénération au cœur de Liverpool qui crée cinq nouveaux quartiers riverains, a choisi d’installer des sources d’énergie renouvelables dans son développement. Il utilisera des panneaux solaires pour exploiter et stocker l’énergie tout au long de la journée pour l’utiliser aux heures de pointe dans le bâtiment.

D’autres développeurs investissent dans des batteries Tesla qui collectent et stockent l’énergie de manière similaire. L’utilisation et la fréquentation des bâtiments peuvent être surveillées à l’aide d’une technologie intelligente, afin que l’énergie des batteries puisse être utilisée aux moments les plus écoénergétiques.

Maisons intelligentes: l’investissement en vaut la peine?

La technologie de la maison intelligente peut être quelque chose avec laquelle les propriétaires veulent avancer un peu plus attentivement. Bien que cela puisse être un investissement intéressant et rendre la propriété plus souhaitable, son utilisation peut dépendre de vos locataires – quelque chose qui peut être réparé peut être réparé, ce qui supprime l’avantage.

Les thermostats intelligents sont une technologie que de nombreux propriétaires choisissent d’installer, car ils sont populaires parmi les locataires et leur permettent d’économiser sur leurs factures. Les plus connus d’entre eux sont Hive et Google Nest, qui offrent une application pour contrôler le chauffage lorsque vous n’êtes pas à la maison, évitant ainsi de devoir compter sur des minuteries ou de laisser le chauffage allumé lorsque vous n’en avez pas besoin.

Les autres options technologiques de la maison intelligente incluent les ampoules intelligentes qui peuvent être commandées à distance, les sonnettes intelligentes et les caméras de sécurité.

Il est prouvé que l’inclusion de sonnettes intelligentes et de caméras de sécurité peut réduire vos primes d’assurance, alors si cela vaut la peine d’investir pour vos locataires, il faut peser. Tout ce qui rend votre propriété plus attrayante pour Generation Rent que celle d’à côté sera probablement un bonus, et il y a beaucoup sur le marché pour les propriétaires qui souhaitent emprunter cette voie.

Les opportunités d’investissement immobilier de BuyAssociation incluent les maisons intelligentes, telles que Stone Cross House à Bolton, qui viennent avec toutes les technologies installées et prêtes à être utilisées par vos locataires (ou vous-même si vous achetez une maison dans le développement). Inscrivez-vous gratuitement pour plus d’informations sur ce projet et d’autres.